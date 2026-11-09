Incendio en Upper Manhattan deja un hombre muerto y 4 heridos

Un hombre de 80 años murió y otras 4 personas resultaron heridas, entre ellas 2 bomberos, durante un incendio que se desató la madrugada de este lunes en un edificio residencial de 6 pisos en el sector de Upper Manhattan, en Nueva York.

De acuerdo con CBS News, el fuego, que comenzó en un apartamento del tercer piso, movilizó a más de 140 integrantes de los equipos de bomberos y emergencias médicas.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que sus unidades recibieron el aviso poco antes de la 1:30 a.m. (ET) y acudieron a Riverside Drive, entre las calles West 143 y West 144. Al llegar, encontraron un incendio activo en una vivienda del inmueble, que cuenta con 54 apartamentos.

El despliegue de 2 alarmas da cuenta de la dimensión que alcanzó el operativo en una zona residencial densamente poblada. La intervención combinó tareas de extinción, revisión del apartamento y atención a los afectados, mientras el personal de emergencia mantenía despejada el área para facilitar el trabajo de las unidades.

La emergencia aumentó de intensidad en poco tiempo. Menos de 20 minutos después de la primera respuesta, el incendio fue elevado a 2 alarmas, una clasificación que requiere el despliegue de recursos adicionales. Desde el exterior, las llamas y una densa columna de humo salían por una de las ventanas del edificio, mientras los equipos trabajaban para contener el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas.

Un hombre de 80 años murió en el lugar

El saldo más grave fue la muerte de un residente de 80 años, quien fue declarado muerto en la escena, de acuerdo con el FDNY. Las autoridades no han divulgado su identidad ni han precisado, hasta el momento, en qué circunstancias fue localizado dentro del apartamento.

Una mujer de 52 años fue trasladada a un hospital por inhalación de humo. Los bomberos señalaron que su condición era estable. Otra persona sufrió lesiones menores, pero rechazó recibir atención médica en el lugar.

2 bomberos también tuvieron que ser llevados al hospital debido a heridas leves. No se ofrecieron detalles adicionales sobre cómo resultaron lesionados durante las labores de extinción.

Las imágenes de la intervención mostraron a los bomberos arrojando agua hacia el interior del apartamento afectado. Uno de los integrantes de las cuadrillas utilizó una herramienta tipo gancho, conocida como pike pole, para retirar objetos de la vivienda y sacarlos al exterior. El FDNY indicó que había una gran acumulación de pertenencias y objetos dentro del apartamento, una condición que puede complicar el acceso, la búsqueda y el desplazamiento de los equipos durante un incendio.

Ordenan desalojar todo el edificio de Riverside Drive

Tras el incendio, el Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York (DOB) emitió una orden de desalojo total para la propiedad. La medida afecta a los 54 apartamentos mientras las autoridades evalúan la seguridad del inmueble.

Aún no se ha informado cuánto durará el desalojo ni cuándo podrán regresar los residentes.

La Cruz Roja acudió al lugar para asistir a los vecinos afectados. Su personal distribuyó mantas y ofreció ayuda para gestionar alojamiento temporal.

Vecinos salieron con lo indispensable

Algunos residentes del cuarto piso relataron que tuvieron que reaccionar rápidamente cuando se enteraron del incendio. Varios bajaron por las escaleras, mientras otros utilizaron la escalera de emergencia exterior.

Una mujer contó que lo primero que recuerda es el humo. Después, junto con algunos vecinos, descendió por las escaleras hasta llegar a la calle. Otro residente explicó que un vecino golpeó con fuerza la puerta de su apartamento para advertirles que había fuego. La familia tomó a Hudson, su perro, y salió por las escaleras.

El FDNY mantiene abierta la investigación para establecer el origen del incendio. Los residentes deberán coordinar con las autoridades el acceso a sus pertenencias y las alternativas de alojamiento.

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