MET Gala 2027: anuncian temática para siguiente gala

Hace unos meses se informó que la temática la MET Gala 2027 había sido cancelada, pero no es hasta ahora que han anunciado una nueva, pues en palabras del mismo equipo de la gala, no tenía un plan B.

La nueva exposición que se mantendrá en el Costume Institute durante ocho meses estará dedicada a la moda y la poética de lo cotidiano. Es por eso que la MET Gala del 2027 también invitará a todos los que desfilen por el lugar; podrán lucir prendas familiares y materiales cotidianos.

El nombre de la exposición será “extraORDINARY: la moda y la poética de lo cotidiano” y con esto el conservador jefe Andrew Bolton invita a “ver lo cotidiano con nuevos ojos”.

Según la publicación hecha por la revista “Vogue”, con esta exposición y con la gala se bordará el tema desde dos perspectivas. Una de las perspectivas está “centrada en la elevación de prendas arquetípicas —es decir, las camisetas y los vaqueros mencionados anteriormente—”. Por otro lado, hay una segunda perspectiva en la que se “examinará cómo materiales humildes, incluso ‘desechables’, desde el papel hasta el aluminio o el plástico, se transforman en arte que se puede llevar puesto”.

Hay que recordar que originalmente la MET Gala y la exposición iban a estar dedicadas al diseñador John Galliano, pero tuvo que ser cancelada debido a la polémica alrededor del diseñador. Al momento de cancelar, Galliano dijo: “Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y todos los implicados, he decidido, con gran pesar, que lo mejor es que la exposición no se celebre por el momento”.

También apuntó: “Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y todos los implicados, he decidido, con gran pesar, que lo mejor es que la exposición no se celebre por el momento”.

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