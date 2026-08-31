Cancelan la exposición “John Galliano: Horizons” en el MET de Nueva York

A través de un comunicado, Jonh Galliano compartió un comunicado en el que comparte la decisión de cancelar el homenaje que se le iba a realizar en el MET

John Galliano es consciente de que declaraciones del pasado pueden afectar la MET Gala.

John Galliano es consciente de que declaraciones del pasado pueden afectar la MET Gala. Crédito: Jacques Brinon | AP

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Por  Carolyn Manrique

Hace unas semanas, se anunció que la MET Gala 2025 rendiría homenaje a John Galliano, pero ahora se ha anunciado que decidieron cancelar la exposición y el evento para el año que viene tendrá que reformar todos sus planes.

El anuncio hecho sobre el homenaje al diseñador de modas con la exposición “John Galliano: Horizons” en el Museo Metropolitano de Arte generó críticas por parte de líderes políticos y cívicos locales.

En el comunicado compartido por el mismo diseñador este lunes 31 de agosto, dijo: “Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y todos los implicados, he decidido, con gran pesar, que lo mejor es que la exposición no se celebre por el momento”.

La decisión está relacionada con las críticas y preocupación expresadas en redes sociales, incluso en el comunicado explica: “Sigo siendo plenamente responsable del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular del daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”. También agregó: “No quiero que el debate en torno a mí ponga al Met en una posición difícil ni que desvíe la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute”.

Este mismo lunes, Anna Wintour, directora global de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue, declaró: “La decisión de John de pedirle al Museo que posponga la exposición dedicada a su obra es muy valiente y una medida del hombre que es. Creo que esta es la decisión correcta, y tanto él como el Museo cuentan con todo mi apoyo“.

Inicialmente, la exposición “John Galliano: Horizons” iba a abarcar prendas de vestir, accesorios, bocetos, prototipos, libros de investigación y material de archivo que recorrieron toda la trayectoria del diseñador, que trabajó para las casas de alta costura parisinas Givenchy y Dior.

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