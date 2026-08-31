Cancelan la exposición “John Galliano: Horizons” en el MET de Nueva York

Hace unas semanas, se anunció que la MET Gala 2025 rendiría homenaje a John Galliano, pero ahora se ha anunciado que decidieron cancelar la exposición y el evento para el año que viene tendrá que reformar todos sus planes.

El anuncio hecho sobre el homenaje al diseñador de modas con la exposición “John Galliano: Horizons” en el Museo Metropolitano de Arte generó críticas por parte de líderes políticos y cívicos locales.

En el comunicado compartido por el mismo diseñador este lunes 31 de agosto, dijo: “Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y todos los implicados, he decidido, con gran pesar, que lo mejor es que la exposición no se celebre por el momento”.

La decisión está relacionada con las críticas y preocupación expresadas en redes sociales, incluso en el comunicado explica: “Sigo siendo plenamente responsable del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular del daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”. También agregó: “No quiero que el debate en torno a mí ponga al Met en una posición difícil ni que desvíe la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute”.

Este mismo lunes, Anna Wintour, directora global de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue, declaró: “La decisión de John de pedirle al Museo que posponga la exposición dedicada a su obra es muy valiente y una medida del hombre que es. Creo que esta es la decisión correcta, y tanto él como el Museo cuentan con todo mi apoyo“.

Inicialmente, la exposición “John Galliano: Horizons” iba a abarcar prendas de vestir, accesorios, bocetos, prototipos, libros de investigación y material de archivo que recorrieron toda la trayectoria del diseñador, que trabajó para las casas de alta costura parisinas Givenchy y Dior.

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