Alcalde Mamdani evadió la Met Gala, pero alabó a los trabajadores de la moda en Nueva York, incluyendo inmigrantes

Zohran Mamdani cumplió su promesa de no asistir ayer la Met Gala 2026 -el evento social más famoso de Nueva York-, pero en cambio aprovechó el día para alabar a los trabajadores de la industria de la moda en Nueva York.

El alcalde de Nueva York que se ha definido como “un socialista democrático dio un paso más en su alineación con la clase trabajadora de la ciudad al publicar (en Twitter/X) una serie fotográfica que destaca a seis trabajadores ‘entre bastidores’ que impulsan la industria de la moda neoyorquina”, publicó The New York Times.

“La serie fotográfica se publicó horas antes de la Met Gala, un evento que ha avivado las tensiones de clase, particularmente debido al papel central que desempeña (Jeff) Bezos -uno de los principales patrocinadores de la gala y fundador de Amazon– en ella. El lunes por la mañana, en Nueva York, sindicatos de todo el país organizaron el evento «Ball Without Billionaires» (El baile sin multimillonarios), una manifestación que puso el foco en los trabajadores de las empresas que conforman el imperio de Bezos”.

“La industria de la moda es posible gracias a los miles de trabajadores que operan tras bambalinas -costureras, sastres, empleados del comercio minorista, repartidores– cuyo inmenso talento y dedicación merecen ser celebrados”, declaró el alcalde en un comunicado enviado por correo electrónico a The New York Times. «Estamos orgullosos de presentar las historias de estos laboriosos neoyorquinos que hacen que la industria de la moda de nuestra ciudad sea inigualable».

La sesión fotográfica -que la oficina del alcalde difundió inicialmente a través del portal de i-D, una revista de moda- fue realizada por Kara McCurdy, fotógrafa radicada en Nueva York. McCurdy retrató a figuras que incluyen a sastres originarios de Pakistán (Hafeez Raza) y México (Sonia Castrejón); un maestro sastre de Saks Fifth Avenue nativo de Jamaica (Christopher Anderson); y una empleada de Macy’s con casi cuatro décadas de antigüedad (Earnestine Gay).

En un aparente guiño a Bezos, la serie fotográfica incluyó también a dos ex empleados de esa minorista (Latrice Johnson y Lamont Hopewell) que actualmente promueven un proyecto de ley que obligaría a esa y a otras empresas similares a contratar a sus trabajadores de forma directa.

A Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, se les acusa de impulsar la represión migratoria de ICE y de “explotación laboral” en Amazon, destacó la agencia EFE.

La semana pasada, un grupo de activistas de guerrilla colocó botellas con orina falsa en el interior del Museo Metropolitano de Arte (Met). Durante el fin de semana, el grupo proyectó entrevistas en video con trabajadores de Amazon, así como diversas consignas, sobre las fachadas de edificios cercanos al penthouse de Bezos en Manhattan; entre los mensajes se leía: «Si puedes comprar la Met Gala, puedes pagar más impuestos».

Mamdani no es el primer alcalde en ausentarse de la gala. Eric Adams asistió sólo una vez (en 2022), al igual que Bill de Blasio. Michael Bloomberg tampoco asistió todos los años de su gestión.