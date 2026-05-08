Kim Kardashian se arrepiente de su look de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022

Kim Kardashian confesó que se arrepiente continuamente de su look en la alfombra roja de la Met Gala 2022, donde lució el vestido original que usó Marilyn Monroe para cantarle “Feliz cumpleaños” al entonces presidente John F. Kennedy en 1962.

La empresaria fue fuertemente criticada por usar un vestido histórico, que forma parte de la colección del museo Ripley’s Believe It or Not!, Hollywood, California. Sin embargo, a la socialité no se arrepiente de usar un vestido histórico y exponerlo a un gran riesgo de deterioro por el uso, sino porque nada de su estilismo salió como ella tenía en mente.

La dueña de Skims publicó un videoblog de la última prueba de vestuario antes de la Met Gala de este año. “Si alguien te pregunta: ‘¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en la vida?’, pensarías en muchas otras cosas”, se preguntó en el video.

Kim Kardashian reprendió a su estilista Chris Appleton y al maquillador Mario Dedivanoc y aseguró que su equipo no estaba “concentrado”.

“Teníamos demasiadas cosas entre manos. Estabas atendiendo a todos los miembros de la familia. No estábamos concentrados”, dijo la socialité.

Kim mostró una foto de su look de ese año y afirmó: “Aquí todos la cagaron. Digámoslo así. Pienso en ello una vez a la semana”, admitió la diseñadora de Skims.

Kim Kardashian en la Met Gala 2022 luciendo el vestido de Marilyn Monroe de 1962. Crédito: Evan Agostini | AP

En aquel momento, Kim Kardashian lució el vestido de Marilyn en calidad de préstamo para la alfombra roja de la Met Gala de 2022, cuya temática fue “In America: An Anthology of Fashion” (En América: Una antología de la moda), centrado en el código de vestimenta “Gilded Glamour” (Glamour Dorado). La socialité decidió llevar el vestido histórico de la icónica actriz de Hollywood de mediados del siglo XX.

Tras aparecer en la alfombra roja con esta prenda, se revelaron varios detalles. Según trascendió, el vestido no le cerraba a la empresaria en la parte de atrás, por lo que tuvo que usar una especie de chal que cubría la parte posterior. Además, se supo que el vestido sufrió daños durante el uso, algo que causó preocupación, ya que está confeccionado con un tipo de tela que ya no se produce y podría ser difícil restaurarlo. Sin embargo, el museo confirmó que no tuvo daños significativos.

Kim Kardashian aseguró que trabajó con el museo Ripley para tener todas las precauciones necesarias para ponerse el vestido de Marilyn Monroe sin dañarlo. “Ripley y yo trabajamos muy bien juntos; hubo manejadores en guantes que me lo pusieron. Fue un proceso así. Me presenté a la alfombra roja en bata y pantuflas, y puse el vestido en la parte inferior de la alfombra, subí las escaleras… probablemente lo tuve puesto durante 3 minutos, 4 minutos”, explicó durante una conversación en el programa Today.

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