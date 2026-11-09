Niño haitiano de 8 años fue puesto bajo custodia de ICE en California

Un niño de ocho años de origen haitiano fue puesto en custodia por las autoridades federales de Estados Unidos tras acudir a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego, California. El menor, que estudia tercer grado en la escuela primaria Fay, y es de origen haitiano, perdió su Estatus de Protección Temporal a inicios de año.

El niño acudió al encuentro acompañado por su tío, familiar con el que residía junto a sus primos desde que su padre sufriera un proceso de deportación hacia México el año pasado, detalló ABC News.

“El niño de ocho años recibió una carta para reunirse con un agente del ICE”, indicó el Distrito Escolar Unificado de San Diego en una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Su tío, con quien vive desde que el padre del niño fue deportado hace más de un año, lo llevó a la reunión con el agente porque no quería infringir la ley”.

Justificación del procedimiento por parte de las autoridades

Un portavoz del ICE declaró al medio anteriormente citado que, debido a que el tío no pudo establecer la tutela legal, los agentes trataron a la niña de 8 años como menor no acompañada en virtud de la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas, una ley federal que brinda protección a los niños inmigrantes no acompañados.

“Por precaución y para garantizar la seguridad del niño, el ICE determinó que lo mejor era sacarlo del hogar y ponerlo bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados”, dijo el portavoz.

Posición de las organizaciones de defensa y el distrito escolar

Organizaciones de derechos de la infancia y miembros de la comunidad educativa expresaron su postura ante la intervención del organismo federal.

Cody Petterson, miembro del consejo directivo del SDUSD, declaró a ABC News que el tío figuraba en los registros escolares como cuidador autorizado.

Por su parte, la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Haitian Bridge Alliance, Guerline Jozef, cuestionó la actuación oficial: “No le dieron al padre la oportunidad de establecer la tutela legal del niño”.

“Estaba muy bien vestido y muy bien atendido. No hay absolutamente ninguna razón para que lo separen de sus familiares sin antes seguir los procedimientos adecuados, sabiendo perfectamente que el ICE ya deportó al padre”, declaró.

El menor continúa bajo la supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). En el documento enviado al DHS, las autoridades escolares expusieron: “Los niños no deberían perder el acceso a la educación simplemente por las circunstancias que se desarrollan a su alrededor”.

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