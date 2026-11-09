NYC registra mínimos históricos de tiroteos y asesinatos en 2026, según el NYPD

La ciudad de Nueva York registró durante los primeros 10 meses de 2026 la menor cantidad de tiroteos, víctimas de disparos y asesinatos desde que existen registros, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). El balance también muestra una reducción general de los delitos mayores en los 5 distritos, aunque algunas categorías delictivas mantienen una tendencia al alza.

Entre enero y octubre se contabilizaron 536 incidentes de tiroteos y 649 víctimas de disparos, cifras que representan nuevos mínimos históricos. Los asesinatos también descendieron a 230, por debajo del récord anterior de 244, establecido en 2017.

La comisionada del NYPD, Jessica S. Tisch, destacó los resultados y atribuyó los avances a la estrategia policial enfocada en identificar a los responsables de actos violentos, retirar armas ilegales de las calles y combatir las pandillas.

“En los primeros 10 meses de este año, la ciudad de Nueva York experimentó mínimos históricos en incidentes de tiroteos, víctimas de disparos y asesinatos, con la delincuencia mayor disminuyendo en los cinco distritos”, afirmó Tisch.

Sin embargo, el informe también revela contrastes importantes: mientras los robos y los homicidios disminuyeron, las agresiones graves y los delitos de odio confirmados aumentaron. El sistema de transporte público, por su parte, registró un ligero incremento de la delincuencia.

Los tiroteos y asesinatos caen a niveles históricos

Uno de los datos más destacados del reporte es la reducción de la violencia armada. Los 536 incidentes de tiroteos registrados hasta octubre representan una caída del 10.4% frente a los 598 contabilizados durante el mismo periodo de 2025.

Las víctimas de disparos también disminuyeron un 13%, al pasar de 746 a 649. La comparación con 2021 permite dimensionar el cambio: durante los primeros 10 meses de 2026, hubo 939 personas menos alcanzadas por disparos que en aquel año.

Los asesinatos siguieron una trayectoria similar. El NYPD contabilizó 230 homicidios, un descenso del 15.7% respecto a los 273 registrados durante el mismo periodo del año anterior.

Brooklyn también alcanzó una marca significativa: con 61 asesinatos, estableció su menor cifra registrada para los primeros 10 meses de un año, por debajo del récord anterior de 83, correspondiente a 2025.

No obstante, octubre presentó algunos movimientos que matizan el balance positivo. Los incidentes de tiroteos aumentaron de 45 a 47, un incremento del 4.4%, mientras que las víctimas pasaron de 52 a 55, un alza del 5.8%. Aun así, ambos indicadores representaron la segunda cifra más baja registrada para ese mes.

El departamento informó que durante 2026, sus detectives realizaron 26 arrestos relacionados con pandillas y decomisaron más de 4,500 armas ilegales.

El crimen baja 6.5% en toda la ciudad

La delincuencia mayor, categoría que agrupa los principales delitos registrados por la policía, también mostró una disminución considerable.

En octubre se contabilizaron 9,750 delitos, frente a los 10,670 del mismo mes de 2025, una reducción del 8.6%. En el acumulado anual, los incidentes descendieron de 102,726 a 96,059, lo que representa 6,667 delitos menos y una caída del 6.5%.

Según el NYPD, se trata de la mayor reducción de la delincuencia acumulada durante los primeros 10 meses de un año en los últimos 17 años.

Los 5 distritos registraron descensos. El Bronx encabezó la reducción, con una caída del 11.3%, al pasar de 26,006 a 23,075 delitos.

Por categorías, los robos disminuyeron un 14.2% durante el año, mientras que los asaltos o hurtos clasificados como robbery bajaron un 12.3%. El robo de vehículos descendió un 11.2% y el gran hurto, que incluye delitos de apropiación de bienes de mayor valor, retrocedió un 6.1%.

El robo minorista también mostró una mejoría. Los incidentes en tiendas cayeron un 12.2%, de 44,447 a 39,008, con reducciones en los cinco distritos.

Pero no todos los indicadores evolucionaron favorablemente. Las agresiones graves aumentaron un 0.9% en lo que va del año, hasta alcanzar 25,422 casos. De estos, 10,164 estuvieron relacionados con violencia doméstica, equivalente al 40% del total. Además, 2,760 agresiones graves tuvieron como víctimas a policías y otros trabajadores de servicios públicos.

Las violaciones reportadas también aumentaron un 1.8%, hasta llegar a 1,765. El NYPD precisó que 432 casos correspondieron a hechos ocurridos en años anteriores y que 364 se clasificaron bajo la definición ampliada por la ley estatal Rape is Rape, promulgada en septiembre de 2024.

Vivienda pública: menos tiroteos, asesinatos y robos

Los desarrollos de vivienda pública registraron algunos de los descensos más pronunciados del informe.

Entre enero y octubre, los delitos mayores disminuyeron un 7.4%, mientras que los incidentes de tiroteos cayeron un 34.5%, de 119 a 78. Las víctimas de disparos bajaron un 36%, de 136 a 87, y los asesinatos descendieron de 25 a 18.

Los robos también alcanzaron un mínimo histórico, con 584 casos frente a los 712 del mismo periodo de 2025.

En octubre, los delitos mayores en estos complejos habitacionales disminuyeron un 17.4%. El Bronx tuvo un dato particularmente significativo: no se registraron tiroteos en sus viviendas públicas durante todo el mes.

El metro y los crímenes de odio muestran otra realidad

El transporte público presenta un panorama menos favorable. Los delitos mayores en el sistema aumentaron un 2.2% durante los primeros diez meses, al pasar de 1,786 a 1,825. En octubre, el incremento fue del 12.7%.

El NYPD señaló que las agresiones graves y los robos de objetos sin supervisión impulsaron parte de esta tendencia. De las 749 personas arrestadas por delitos mayores en el sistema, 416 habían sido detenidas al menos tres veces anteriormente.

Otro indicador que requiere atención es el de los crímenes de odio confirmados. Entre enero y octubre se registraron 530, un aumento del 15.2% frente a los 460 del mismo periodo de 2025.

Más de la mitad, el 52.6%, fueron delitos antijudíos, con 279 incidentes, frente a los 268 del año anterior.

Las cifras muestran una ciudad con menos violencia armada y una reducción considerable de los delitos mayores, pero también con desafíos persistentes en el transporte público, las agresiones graves y los crímenes motivados por prejuicios. El balance policial ofrece señales alentadoras, aunque los resultados de los próximos meses permitirán determinar si esta tendencia se mantiene.

Sigue leyendo:

* Investigan homicidio en Queens tras el hallazgo de una víctima con heridas de arma blanca

* El sospechoso de matar a una corredora en Brooklyn admitió haber salido armado a la ruta deportiva

* NYC refuerza la seguridad vial ante la llegada de la oscuridad por el otoño