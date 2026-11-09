El sospechoso de matar a una corredora en Brooklyn admitió haber salido armado a la ruta deportiva

Los documentos judiciales presentados dan a conocer que el sujeto acusado del asesinato de Katie Suarez, de 28 años, presuntamente les dijo a los detectives que fue al Shore Parkway Greenway llevando un cuchillo antes del ataque mortal a la corredora.

El sospechoso, Sayed Mohassib, de 27 años, se presentó ante un juez el sábado en la noche, donde se le ordenó permanecer detenido sin derecho a fianza por cargos de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas físicas y posesión ilegal de armas en cuarto grado.

De acuerdo con la denuncia penal, las cámaras de seguridad captaron a Mohassib caminando hacia la pista de atletismo antes del crimen y escapando del sitio posteriormente. Los detectives señalaron que en otras imágenes lo mostraron volviendo a su apartamento, saliendo unos 15 minutos después, vistiendo solo ropa interior, antes de arrojar varios objetos a un conducto de basura.

La denuncia argumenta que Mohassib expresó a los investigadores que fue al carril bici con un cuchillo porque creía que alguien iba a matar a su familia. Indico que luego volvió al carril, se sentó en un banco y “quedó cubierto de sangre”. De acuerdo con la fiscalía, el hombre rechazó haber acuchillado a alguien, pero reconoció haber corrido a casa, haberse deshecho de la ropa ensangrentada y del cuchillo.

Asimismo, los funcionarios recabaron la evidencia de una mancha de sangre de una pared del apartamento de Mohassib. De acuerdo con la denuncia, él declaró a los investigadores que había tratado de limpiarla.

Suarez fue acuchillada dos veces en el cuello mientras corría por el sendero Shore Parkway Greenway el 30 de octubre. El caso atrajo la atención de toda la ciudad después de que su padre la encontrara gravemente herida al no presentarse a una reunión familiar planificada. Posteriormente, falleció a causa de sus heridas.

Suarez era donante de órganos, informó ABC 7 NY.

LiveOnNY, una organización que supervisa y coordina la donación de órganos en el área metropolitana de Nueva York, confirma que salvó la vida de cuatro personas donando cinco de los órganos de Suarez a quienes se encontraban en la lista nacional de espera para trasplantes.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que los investigadores finalmente relacionaron a Mohassib con el crimen debido a las grabaciones de las cámaras de seguridad y otras pruebas. Después, las autoridades recuperaron un cuchillo de un vertedero de Staten Island luego que el acusado aparentemente señalara dónde lo había desechado.

Mohassib laboraba como auxiliar docente para el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York al momento de su captura. El departamento lo suspendió y señaló que procederá a rescindir su contrato laboral una vez se resuelva el caso.

Las autoridades declararon que el móvil todavía no ha sido aclarado. Los detectives creen que el ataque pudo haber sido al azar, y la única conexión conocida entre Mohassib y Suárez es que los dos acudieron al Brooklyn College.

BREAKING: Man Arrested in connection to Katie Suarez Killing Walked Out of Precinct in Handcuffs



Sayed Mohassib, 27, a city Education Department employee, was arrested and charged with murder, tampering with physical evidence and criminal possession of a weapon.



Victim, Suarez,? https://t.co/0hUDgwfH9R pic.twitter.com/Pg0fRMI8y4 — Oliya Scootercaster ? (@ScooterCasterNY) November 7, 2026

La madre del acusado, Fatma Mohassib, describió a su hijo como un ex Boy Scout y jugador de baloncesto del Brooklyn College que ha luchado contra una enfermedad mental por varios años y ha sido hospitalizado en numerosas oportunidades para recibir tratamiento psiquiátrico. Señaló que su hospitalización más larga duró alrededor de dos meses.

En este sentido, la madre de Mohassib desmintió los informes que aseguraban que su hijo contaba con antecedentes de violencia y aseveró que le encantaba su trabajo como auxiliar docente en el Departamento de Educación. Además, refuto un incidente que tuvo lugar en 2024, de acuerdo con el cual y según la policía, familiares denunciaron al hombre por haberlos amenazado.

Fatma Mohassib apuntó que su hijo dejó la Infantería de Marina después de tener dificultades en el entrenamiento y no pudo volver al NYPD debido a sus problemas de salud mental. Agregó que esos problemas empezaron luego de que abandonara el ejército.

Un amigo cercano a la familia dijo que Mohassub estaba tomando medicamentos y que a veces tenía dificultades para controlarse, pero afirmó que nunca lo había visto ser violento. El amigo agregó que la familia estaba conmocionada por las acusaciones y que habían estado siguiendo las noticias del asesinato, cuestionándose quién era el perpetrador.

La madre del acusado dijo que quería ofrecer condolencias a la familia de Suarez, y agregó que “al igual que ellos, ella también ha perdido a un hijo”.

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