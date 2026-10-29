NYC refuerza la seguridad vial ante la llegada de la oscuridad por el otoño

La ciudad de Nueva York refuerza sus medidas de seguridad vial ante la llegada de las tardes más oscuras del otoño. La campaña anual Crepúsculo y Oscuridad (Dusk and Darkness), impulsada por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), busca prevenir accidentes de tráfico durante las horas de menor visibilidad, cuando peatones y ciclistas enfrentan mayores peligros en las calles.

La iniciativa comienza este jueves 29 de octubre, antes del fin del horario de verano, previsto para el domingo 1 de noviembre. Cuando los relojes se retrasen una hora, el atardecer llegará más temprano, una modificación que alterará las condiciones de circulación durante las horas de mayor tráfico vespertino.

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, y la jefa de Transporte del NYPD, Olufunmilola Obe, encabezaron el lanzamiento junto con socios de Vision Zero, el programa municipal que busca eliminar las muertes y lesiones graves relacionadas con el tránsito.

Menos luz al atardecer, más riesgos en las calles

El cambio de horario no solo modifica las rutinas de millones de personas. También coincide con un periodo especialmente delicado para la seguridad de quienes caminan o se desplazan en bicicleta por Nueva York.

Durante el otoño, la hora pico vespertina transcurre con menos luz natural. La combinación de oscuridad, tráfico intenso y visibilidad reducida dificulta que los conductores detecten a tiempo a otros usuarios de la vía, especialmente en cruces peatonales, intersecciones y calles residenciales.

La campaña Crepúsculo y Oscuridad comenzó en 2016 para combatir este tipo de riesgos mediante educación pública y vigilancia policial. Este año, las autoridades combinarán mensajes preventivos, operativos de tránsito y mejoras en el alumbrado para proteger a los neoyorquinos durante las noches de otoño e invierno.

Los adultos mayores y los niños recibirán especial atención, debido a su vulnerabilidad ante los accidentes de tráfico. La ciudad también busca reducir las conductas peligrosas al volante que ponen en riesgo a peatones y ciclistas.

Más vigilancia policial en las tardes y noches

El NYPD comenzó a incrementar la vigilancia desde mediados de octubre, con agentes desplegados en carreteras y calles locales durante los turnos vespertinos y nocturnos.

Los operativos se concentrarán en infracciones que pueden provocar lesiones graves o accidentes fatales, entre ellas el exceso de velocidad, la desobediencia de señales de tránsito, la falta de respeto al derecho de paso de los peatones y la conducción distraída.

La policía también prestará atención a los vehículos estacionados en doble fila, los que bloquean los cruces peatonales y aquellos que obstruyen los carriles para bicicletas y autobuses. Estas situaciones reducen la visibilidad y dificultan el desplazamiento seguro por las calles de los cinco distritos.

Como parte del lanzamiento, los equipos de Vision Zero del NYC DOT y el NYPD realizan actividades de concientización en lugares concurridos de los 5 condados, con recomendaciones dirigidas a conductores y peatones.

Mensajes preventivos en LinkNYC y el ferry de Staten Island

La campaña también tendrá presencia en espacios públicos y plataformas digitales. Desde este día, miles de quioscos de LinkNYC mostrarán mensajes de seguridad durante las horas del anochecer, con una proyección de 3.3 millones de impresiones.

La publicidad preventiva también aparecerá en las terminales del ferry de Staten Island, mientras distintas agencias municipales difundirán recomendaciones a través de Instagram, Facebook y X.

Entre los principales mensajes figura el respeto al límite de velocidad de 25 millas por hora, equivalente a unos 40 kilómetros por hora, establecido en la mayoría de las calles de NYC, salvo donde exista otra señalización. Las autoridades también instan a los conductores a ceder el paso a peatones y ciclistas y a extremar las precauciones al realizar giros.

NYC apuesta por mejorar el alumbrado público

La prevención no dependerá exclusivamente de los conductores y de la presencia policial. La ciudad también prevé ampliar las medidas para mejorar la iluminación en puntos donde la visibilidad representa un problema.

Dentro de la estrategia Vision Zero Reimagined, NYC trabaja en una red de alumbrado público conectado capaz de detectar automáticamente apagones y facilitar reparaciones más rápidas.

Las mejoras contemplan zonas de alto riesgo, incluidos espacios situados debajo de vías ferroviarias y autopistas elevadas, donde la iluminación insuficiente puede complicar la circulación y aumentar el peligro para los usuarios vulnerables.

El objetivo es que las intervenciones permitan identificar fallas con mayor rapidez y mantener condiciones más seguras durante los meses con menos horas de luz.

Taxis y vehículos de alquiler también entran en la campaña

La Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York (TLC) reforzará las recomendaciones de seguridad entre conductores de taxis y vehículos de alquiler con licencia.

La agencia recordará a los operadores la importancia de respetar los límites de velocidad, realizar los giros a la izquierda lentamente y mantener una atención constante ante la presencia de peatones y ciclistas. Los mensajes se difundirán en instalaciones de la TLC, durante actividades comunitarias, en clases de capacitación y mediante correos electrónicos y redes sociales.

La formación busca que los conductores profesionales incorporen estas precauciones a sus recorridos habituales, especialmente durante las horas de oscuridad.

Vision Zero reporta avances en seguridad vial

La campaña llega en un momento favorable para la seguridad vial de Nueva York. Según la información difundida por las autoridades municipales, las muertes de tráfico registradas durante 2026 se encuentran entre las cifras más bajas de los 116 años de registros históricos de la ciudad.

Además, el balance hasta la fecha muestra descensos frente al mismo periodo de 2025 tanto en el total de fallecimientos relacionados con el tránsito como en los accidentes mortales que involucran a peatones.

Sin embargo, las autoridades advierten que el cambio estacional exige mantener la precaución. Para quienes conducen, caminan o utilizan una bicicleta, reducir la velocidad, respetar las señales y permanecer atentos puede marcar la diferencia durante los trayectos nocturnos.

Con Crepúsculo y Oscuridad, NYC busca consolidar esos avances y evitar que la reducción de la luz natural se traduzca en nuevas tragedias en sus calles.

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