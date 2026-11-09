¿Qué hace Costco con las frutas y verduras que no se venden?

Las frutas y verduras que Costco retira de sus estantes no van necesariamente a la basura. Cuando todavía son seguras para comer, la prioridad es donarlas. Otros sobrantes pueden aprovecharse para alimentar animales, producir composta o generar energía, según su condición y las opciones disponibles en cada tienda.

La primera opción es donar los alimentos

Los paquetes grandes de frutas plantean un problema, una sola fruta dañada puede obligar a retirar una bolsa completa, aunque el resto conserve buenas condiciones.

FinanceBuzz explica que Costco busca recuperar la parte aprovechable mediante un sistema que prioriza alimentar a las personas antes de considerar otros destinos.

La cadena sigue la escala de aprovechamiento de alimentos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Durante el año fiscal 2025 donó 223 millones de libras de comida, equivalentes a unas 111,500 toneladas cortas estadounidenses, mediante programas con organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos.

En Estados Unidos, las donaciones rondaron las 76,000 toneladas, y las frutas y verduras representaron casi el 47% del total, la categoría más grande.

Entre los aliados figuran Feeding America, The Global FoodBanking Network y cientos de bancos regionales y organizaciones locales que distribuyen alimentos a familias.

Algunos ingredientes tienen un segundo uso

Retirar un producto del área de venta tampoco significa que deba desecharse.

En ciertos casos, los alimentos que siguen siendo seguros se incorporan a preparaciones que se venden en la tienda.

Un ejemplo son los pollos rostizados, que pueden utilizarse en ensaladas de pollo y otros productos preparados.

Las frutas y verduras tienen menos posibilidades de reutilización de este tipo, pero algunos ingredientes pueden aprovecharse cuando las normas de seguridad alimentaria lo permiten.

Los sobrantes también pueden alimentar animales

Cuando un alimento deja de ser adecuado para las personas, otra posibilidad es destinarlo a animales.

En el año fiscal 2025, Costco canalizó más de 12,000 toneladas de comida a granjas, organizaciones de rescate animal, instalaciones de vida silvestre y zoológicos.

Esto permite aprovechar productos que todavía tienen valor nutritivo para ciertos animales, aunque ya no puedan venderse o donarse para consumo humano.

La composta y el biogás son otros destinos

Costco también reportó el compostaje de aproximadamente 12,000 toneladas de residuos alimentarios durante ese período.

El proceso transforma materiales orgánicos en un producto que aporta nutrientes al suelo y puede utilizarse en agricultura, jardinería y mantenimiento de áreas verdes.

Otras 16,000 toneladas aproximadamente llegaron a sistemas de digestión anaerobia.

Allí, microorganismos descomponen los residuos sin oxígeno y producen biogás que puede capturarse para generar electricidad, calor o gas natural renovable.

El material restante también puede procesarse como fertilizante.

Qué significa la cifra de recuperación de Costco

En 2025, la compañía evitó que el 82.8% de sus residuos terminara en vertederos, por encima de su meta del 80%.

Ese porcentaje abarca todos los residuos de Costco, incluidos materiales reciclables y otros productos, no únicamente alimentos.

El destino concreto de los sobrantes varía según las alianzas con bancos de alimentos, las instalaciones de compostaje y las normas locales.

Por eso, no todas las tiendas pueden aprovecharlos de la misma manera.

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