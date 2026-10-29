Costco vende cena de Acción de Gracias para ocho personas por $199.99 con pavo, guarniciones y postres

Costco ofrece un paquete de Acción de Gracias para hasta ocho personas por $199.99. La cena reúne 30 libras de alimentos, incluidos pechuga de pavo, guarniciones tradicionales y dos postres, y se vende exclusivamente por internet mediante pedido anticipado.

Hasta cuándo puedes pedirla

Los socios pueden reservar el paquete hasta el 13 de noviembre, con entregas previstas entre el 4 y el 20 de noviembre.

La disponibilidad de las fechas de entrega depende de los espacios disponibles y de las existencias.

El paquete aparece en Costco.com como Complete Gourmet Thanksgiving Turkey Dinner, de la marca Fortune Gourmet.

Si se divide el precio entre ocho comensales, el costo equivale aproximadamente a $25 por persona.

El envío está incluido en el precio anunciado.

Costco señala que los alimentos llegan congelados y que este producto no tiene entrega disponible en Alaska, Hawái ni Puerto Rico.

Qué incluye la cena

El plato principal es una pechuga de pavo de hasta cinco libras, procedente de aves criadas al aire libre en granjas amish.

Se trata de una pechuga, por lo que el paquete no incluye un pavo entero.

Las guarniciones incluyen hasta tres libras de cada uno de estos alimentos: puré de papa, cazuela de ejotes, macarrones con queso, relleno de pan de maíz y maíz dulce.

También contiene hasta dos libras de camotes confitados y una docena de panecillos gourmet para acompañar la comida.

Para servir con el pavo, el paquete incorpora hasta 24 onzas de gravy, la salsa preparada para acompañar la carne, y hasta 20 onzas de condimento de arándanos rojos.

Los postres son un pay de calabaza de hasta dos libras y un cobbler de manzana, un postre horneado de fruta con cobertura de masa, también de hasta dos libras.

En conjunto, la oferta reúne doce componentes entre el plato principal, los acompañamientos, las salsas y los postres.

La pechuga todavía necesita cocinarse

Aunque el paquete agrupa el menú, no es una cena completamente lista para colocar en la mesa.

Costco explica que la pechuga viene previamente preparada en salmuera y lista para cocinar.

Varias guarniciones requieren calentarse, mientras que los ejotes deben descongelarse y cocinarse.

La página del producto incluye una guía de preparación y cocción para organizar estos pasos antes de servir.

Por eso, al elegir la entrega conviene considerar que los alimentos llegan congelados y reservar tiempo para prepararlos conforme a las instrucciones del fabricante.

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