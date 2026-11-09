Servicio Secreto activa protocolo de seguridad en la Casa Blanca tras el choque de un vehículo

El Servicio Secreto activó este lunes un protocolo de seguridad en la Casa Blanca después de que un vehículo se estrellara en el perímetro exterior del recinto.

El Servicio Secreto indicó a periodistas presentes en el exterior de la Casa Blanca que se resguardaran en la sala de prensa en torno a las 10:02 a.m., hora local poco después de que el vehículo se estampara contra un panel de información en el parque Lafayette, que se encuentra al norte de la residencia presidencial.

En un vídeo compartido por Martin Austermuhle, reportero del medio digital The Washington Sun, se observa el vehículo estampado rodeado por agentes de la Policía Metropolitana de Washington y efectivos de la Guardia Nacional.

New video from @maustermuhle shows scene near the White House this morning. Secret Service now has an individual in custody. pic.twitter.com/OYbdeON3co — The Washington Sun (@washingtonsun) November 9, 2026

A continuación, los agentes abren la puerta del conductor del vehículo y extraen a la fuerza a un hombre que es reducido por varios efectivos tras un forcejeo.

A las 10:40 p.m. el vehículo aún no había sido retirado del lugar y estaba siendo escoltado por miembros de la Guardia Nacional, a los que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene desplegados en Washington desde 2025 con objetivo de apoyar a las fuerzas de seguridad locales.

Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinato, entre ellos un episodio durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca del pasado 25 de abril, cuando un hombre armado se saltó parte del dispositivo de seguridad y obligó a evacuar al presidente, a la primera dama, Melania Trump, y a los miembros del Gabinete presentes en el evento.

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