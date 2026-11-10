Centro de salud mental en Nueva York busca personal que hable español para atender llamadas desde casa

Hablar inglés y español puede abrirte la puerta a un empleo de atención telefónica desde casa. El New York Psychotherapy and Counseling Center (NYPCC, por sus siglas en inglés), una organización de salud mental de Nueva York, ofrece un puesto de tiempo completo con pago de entre $20 y $21 por hora.

Capacitación presencial antes de trabajar desde casa

La persona contratada deberá asistir primero a una capacitación presencial de aproximadamente 45 a 60 días en la clínica del Bronx, ubicada en 579 Courtlandt Avenue, código postal 10451.

Después podrá desempeñar sus funciones completamente a distancia.

También es obligatorio vivir en el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Las opciones de horario son de martes a sábado o de domingo a jueves, por lo que ambas incluyen trabajo durante el fin de semana.

El salario dependerá de la experiencia y las cualificaciones del candidato.

Qué necesitas para solicitar el empleo

Los aspirantes deben dominar inglés y español, tener diploma de secundaria o equivalente y contar con uno a dos años de experiencia como representantes de un centro de llamadas en una oficina con alto volumen de trabajo.

Se prefiere experiencia en consultorios médicos o servicios comunitarios de salud mental.

Además, necesitan manejar Outlook, Word y Excel, aprender nuevos programas informáticos, prestar atención a los detalles y realizar varias tareas simultáneamente.

El trabajo requiere paciencia para atender a personas en situaciones difíciles, capacidad para colaborar con otros empleados y mantener la calma bajo presión.

También se valoran la honestidad, la autonomía, la flexibilidad y el manejo del estrés emocional.

Como identificación, se solicita un pasaporte vigente o una licencia de conducir acompañada de la tarjeta del Seguro Social.

Otra opción es presentar una identificación estatal junto con dicha tarjeta.

Las tareas van más allá de contestar el teléfono

El representante atenderá llamadas entrantes, resolverá consultas, registrará mensajes y transferirá a las personas al empleado correspondiente cuando sea necesario.

También ayudará a programar citas, confirmarlas y dar seguimiento a quienes no asistieron.

Deberá distinguir entre solicitudes de información, quejas y situaciones que requieran intervención de un supervisor.

Si una llamada revela una emergencia emocional o un riesgo para la seguridad del paciente, tendrá que comunicarlo al personal responsable para recibir instrucciones.

Otras responsabilidades incluyen registrar las llamadas, completar informes y encuestas, cumplir las metas diarias y semanales, apoyar las admisiones cuando falte personal y colaborar con el equipo clínico en el mantenimiento de expedientes.

Toda esa labor debe realizarse protegiendo la información de los pacientes y cumpliendo HIPAA, la normativa federal de privacidad de datos de salud.

Cómo postularse

Los interesados pueden solicitar el puesto mediante la página de contratación de NYPCC en SmartRecruiters, bajo el nombre ‘Call Center Representative (Bilingual Spanish)’.

La organización lleva más de 50 años ofreciendo atención presencial y por telesalud, y atiende a más de 15,000 clientes mensualmente.

Ofrece beneficios y oportunidades de desarrollo mediante su academia y programas de liderazgo.

NYPCC recibió reconocimientos de City & State como lugar destacado para trabajar en 2025 y 2026, además del sello Platinum Bell Seal de Mental Health America durante cinco años consecutivos.

Es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

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