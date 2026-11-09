Fiscalía de Nueva York busca gente que hable español para atender llamadas, paga hasta $46,843

La Fiscalía General del Estado de Nueva York recibe solicitudes para un empleo de atención al público en Manhattan que exige dominio del español. Es un empleo permanente de tiempo completo, sin requisitos mínimos de estudios ni experiencia, y la fecha límite para postularse es el 23 de noviembre de 2026.

Cuánto paga y dónde se trabaja

El puesto de ‘Office Assistant 1–Spanish Language’ tiene un sueldo base anual de entre $37,862 y $46,843.

A esa cantidad se suma un complemento de $4,150 al año por trabajar en la Ciudad de Nueva York.

Para quienes ingresan por primera vez al servicio estatal, el sueldo comienza en el extremo inferior del rango. Con ese complemento, la remuneración inicial sería de $42,012 anuales.

La sede está en 28 Liberty Street, Manhattan, NY 10005.

La jornada es de 37.5 horas semanales, de lunes a viernes, y el horario específico se comunicará durante la entrevista según las necesidades de la oficina.

El puesto no requiere viajes y está clasificado sin modalidad de trabajo remoto.

Qué llamadas y consultas atenderás

La persona contratada orientará a quienes contacten a la Fiscalía para presentar quejas o solicitar información.

Entre sus tareas estarán enviar formularios en PDF, explicar cómo completar denuncias por internet y dirigir a cada persona a la oficina o agencia correspondiente.

También deberá registrar las llamadas, escuchar mensajes de voz, devolver llamadas y atender consultas cara a cara.

El trabajo incluye revisar correos electrónicos, clasificar correspondencia, digitalizar documentos y capturar con precisión las quejas recibidas por correo postal, fax, email o internet.

Además, ayudará a verificar información, mantener expedientes actualizados, preparar reportes básicos y actualizar guías de consulta.

La Fiscalía trabaja en asuntos que afectan a consumidores, inquilinos, pacientes, trabajadores, inversionistas y donantes de organizaciones benéficas.

Qué debes demostrar para conseguir el empleo

La contratación se realiza mediante NY HELPS, un programa que permite cubrir determinados puestos estatales sin el examen competitivo habitual.

Sin embargo, para esta vacante sí es obligatorio aprobar una prueba de idioma del servicio civil que evalúa la capacidad de hablar, leer y escribir en español al nivel necesario para desempeñar las funciones.

La persona seleccionada debe tener autorización para trabajar en Estados Unidos y mantenerla durante todo el empleo.

La Fiscalía no patrocina permisos de trabajo y no participa en E-Verify. Algunas contrataciones pueden requerir credenciales adicionales o una verificación de antecedentes.

Cómo enviar tu solicitud

Envía tu currículum y una carta de presentación a HR.Recruitment@ag.ny.gov.

Incluye una copia de tu título o historial académico si corresponde.

En el asunto del correo escribe el número de vacante 228429 y el título ‘Office Assistant 1–Spanish Language’.

Puedes consultar la convocatoria oficial en StateJobsNY.

Los beneficios incluyen al menos 13 días de vacaciones pagadas al año, licencia por enfermedad, feriados estatales, seguro médico con cobertura dental y de la vista, pensión estatal, capacitación y oportunidades de ascenso.

También existe la posibilidad de calificar para condonación de préstamos estudiantiles por servicio público.

Para solicitar ayuda por discapacidad durante la postulación o contratación, contacta a Recursos Humanos en el mismo correo o al 518-776-2500.

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