Nueva York ofrece empleos de guardabosques por $22.47 la hora en sus parques estatales

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York (OPRHP) abrió una convocatoria para contratar guardabosques que recibirán $22.47 por hora durante la temporada de 2027. Las solicitudes se aceptan hasta el 31 de diciembre de 2026 y hay vacantes disponibles en parques de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York y Long Island.

El empleo es temporal, pero contempla jornadas de 40 horas semanales. Para quienes buscan trabajo durante la primavera y el verano, representa una oportunidad laboral en el sector público. Sin embargo, debes cumplir una serie de requisitos de identificación, revisión de antecedentes y algunos gastos que debes considerar antes de postularte.

¿Dónde hay empleos como guardabosques en Nueva York?

La convocatoria estatal incluye vacantes en distintas regiones, con puestos específicos en la ciudad de Nueva York y Long Island. Las ubicaciones anunciadas son:

Manhattan: Denny Farrell Riverbank State Park y Franklin D. Roosevelt Four Freedoms State Park

Denny Farrell Riverbank State Park y Franklin D. Roosevelt Four Freedoms State Park Brooklyn: Shirley Chisholm State Park y Marsha P. Johnson State Park

Shirley Chisholm State Park y Marsha P. Johnson State Park Queens: Gantry Plaza State Park

Gantry Plaza State Park Bronx: Roberto Clemente State Park

Roberto Clemente State Park Staten Island: Clay Pit Ponds State Park Preserve

En Long Island también hay puestos en parques de los condados de Nassau y Suffolk, entre ellos Jones Beach State Park, Bethpage State Park, Heckscher State Park y Robert Moses State Park.

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La lista completa de ubicaciones y vacantes está disponible en el portal oficial de StateJobsNY para Nueva York y en el anuncio correspondiente a Long Island.

¿Cuánto pagan y cuánto dura el trabajo como guardabosques en Nueva York?

El salario anunciado es de $22.47 por hora, con una jornada de 40 horas semanales (tiempo completo). Se trata de puestos temporales, no debes confundirlos con una plaza permanente del gobierno estatal.

El periodo previsto para trabajar en estas plazas comienza entre finales de abril y principios de mayo de 2027 y se extiende hasta principios de septiembre. La duración puede ampliarse en algunas instalaciones, dependiendo de las necesidades operativas de cada parque.

La página oficial de empleo de Parques Estatales señala que los guardabosques suelen trabajar desde mediados de mayo hasta el Día del Trabajo, aunque algunas asignaciones pueden prolongarse.

¿Qué hacen los guardabosques y por qué no son policías?

Los guardabosques representan a los parques y contribuyen a la seguridad de sus instalaciones. Entre sus tareas están patrullar campamentos, playas, áreas de cabañas, marinas, senderos y edificios. También ayudan con el control de visitantes y del tráfico durante eventos concurridos.

También responden a solicitudes de asistencia, llaman a los servicios de emergencia cuando es necesario y pueden brindar primeros auxilios básicos de acuerdo con su capacitación. En determinadas situaciones, colaboran con la Policía en labores de búsqueda y rescate.

La convocatoria aclara que estos puestos no otorgan permiso para el uso de armas ni tienen condición de agentes de paz ni de policía. La descripción oficial los define como “embajadores” y personal de seguridad de los parques estatales.

La comisionada de la OPRHP, Kathy Moser, destacó que los guardabosques ayudan a que los visitantes disfruten de los espacios naturales de manera segura y señaló que la agencia busca incorporar una nueva generación de trabajadores para colaborar con el personal y la Policía de Parques.

¿Qué requisitos debes cumplir para solicitar el empleo?

Si te interesa una de estas vacantes, debes cumplir con las condiciones operativas que establece la agencia:

Tener al menos 18 años al momento del nombramiento

al momento del nombramiento Contar con diploma de escuela secundaria o equivalente

Tener una identificación válida emitida por el estado de Nueva York

Cumplir con determinados requisitos físicos y médicos

Aprobar una investigación de antecedentes y demostrar buen carácter moral

Tener conocimientos básicos de computación y uso de teléfonos inteligentes

Contar con licencia de conducir de Nueva York cuando el puesto requiera manejar vehículos estatales

La agencia también exige completar 24 horas de capacitación como guardia de seguridad, que la agencia imparte a los candidatos seleccionados. No necesitas haberlo terminado para presentar tu solicitud.

Hay dos gastos que debes tomar en cuenta: $104.50 por la toma de huellas y revisión de antecedentes, y $36 por la solicitud de la licencia estatal de guardia de seguridad. Esos pagos se aplican hasta después de que los candidatos reciben una oferta condicional.

La OPRHP también advierte que no ofrece patrocinio para visas de empleo. Por eso, si necesitas que una empresa o institución patrocine tu estatus migratorio para trabajar, debes considerar esta limitación antes de postularte.

Cómo enviar tu solicitud antes del 31 de diciembre

Para participar, debes preparar un currículum y una carta de presentación que expliquen cómo cumples con los requisitos del puesto. Ambos documentos deben adjuntarse en formato Word o PDF.

Envía la solicitud por correo electrónico a ParkRangerRecruitment@parks.ny.gov y utiliza en el asunto el identificador de la vacante correspondiente.

Para las posiciones de la ciudad de Nueva York, el asunto debe incluir: Vacancy ID 228023 NYC – Seasonal Park Ranger – Multiple Locations. Para Long Island, debes utilizar el identificador 228024 y la descripción de la plaza.

La solicitud debe recibirse a más tardar el 31 de diciembre de 2026. La agencia indica que las entrevistas se realizarán durante enero y que las contrataciones se concretarán en la primavera.

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Puedes consultar los detalles y enviar tu candidatura desde los anuncios oficiales de Nueva York y Long Island.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los empleos como guardabosques en Nueva York

¿Cuánto gana un guardabosques estatal en Nueva York?

El salario publicado para esta convocatoria es de $22.47 por hora, con una jornada de 40 horas semanales.

¿Hasta cuándo puedes solicitar el empleo?

La fecha límite es el 31 de diciembre de 2026. La agencia debe recibir el currículum y la carta de presentación antes de ese día.

¿Necesitas experiencia como policía o guardia de seguridad?

La convocatoria no solicita experiencia policial como requisito. Los candidatos seleccionados deben completar 24 horas de capacitación como guardias de seguridad proporcionada por la agencia.

¿Los empleos son permanentes?

No. Son puestos temporales para la temporada de 2027, generalmente desde finales de abril o principios de mayo hasta septiembre.

¿La agencia paga la capacitación?

La OPRHP proporciona las 24 horas de capacitación requeridas a los candidatos seleccionados. Sin embargo, los aspirantes deben cubrir los gastos de huellas y solicitud de licencia después de recibir una oferta condicional.

Conclusión

La convocatoria para trabajar como guardabosques temporal en el estado de Nueva York puede abrir una puerta para quienes buscan incorporarse al sector público durante 2027. Pero el plazo de diciembre no es el único aspecto que debes revisar.

Antes de postularte, debes considerar la identificación estatal, los requisitos físicos y los costos posteriores a una oferta condicional, como elementos para definir si estás en condiciones de aceptar el puesto.

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