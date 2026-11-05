Ciudad de Nueva York busca personal para atender llamadas, paga $28.04 por hora

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York busca un agente de atención al cliente en Queens. El empleo es de 25 horas semanales y paga entre $24.38 y $28.04 por hora. No requiere examen de servicio civil y se valora el dominio del español.

Qué consultas atenderá el nuevo agente

El trabajo combina la atención telefónica con el chat en vivo. Una de las tareas principales será explicar cómo solicitar o corregir actas de nacimiento y defunción, ya sea en persona, por internet o por correo.

El agente también orientará a quienes necesiten consultar el estado de un trámite y canalizará las preguntas sobre procedimientos funerarios a la oficina correspondiente.

El centro de llamadas reúne consultas sobre licencias para perros, la Academia de Salud, el sistema Accela, la línea de resultados de pruebas de enfermedades de transmisión sexual y la Línea de Acceso para Proveedores (PAL).

El agente también distribuirá materiales educativos, orientará a quienes busquen servicios de asesoramiento o pruebas y ayudará tanto al público como al personal que tenga dificultades para navegar por el sitio web del Departamento de Salud.

Entre sus otras funciones estarán actualizar registros electrónicos, verificar la exactitud de los datos y atender emergencias o encargos imprevistos.

Qué experiencia pide la ciudad

Para postularse se requiere haber terminado la escuela secundaria, o contar con un certificado equivalente, y tener tres años de experiencia en trabajo comunitario o en actividades comunitarias relacionadas con el puesto.

La ciudad también acepta una combinación equivalente de estudios y experiencia.

Se valoran el buen trato por teléfono, la capacidad de comunicarse con claridad de forma oral y escrita, y los conocimientos básicos de informática.

El español figura como una habilidad preferida.

Por lo general, la persona contratada deberá vivir en la Ciudad de Nueva York dentro de los 90 días siguientes a su nombramiento.

Cómo postularse antes del 18 de noviembre

La ciudad recibirá solicitudes hasta el 18 de noviembre.

Hay una sola vacante, con sede en 42-09 28th Street, en Queens.

Para postularte, entra al portal de empleos de la Ciudad de Nueva York y busca el número 778251.

El puesto aparece en inglés como ‘Call Agent, Bureau of Customer Support’.

Entre los beneficios generales del empleo municipal figuran la pensión, el ahorro con impuestos diferidos y un plan de seguro médico sin prima.

Los empleados que reúnan los requisitos también pueden acceder a programas de condonación de préstamos estudiantiles.

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