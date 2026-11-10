Daddy Yankee revela por qué se alejó de la música

La leyenda del reguetón, Daddy Yankee, conversó recientemente en exclusiva con don Francisco en su programa Don Francisco TV y reveló por qué duró un tiempo alejado de la música.

El cantante boricua ha tenido un 2026 de regreso a la vida artística, luego de tres años de ausencia, y presentó su primer sello discográfico desde LEGENDADDY en 2022, el cual denominó La Postal.

Daddy Yankee cuenta por qué se alejó de la música

Aprovechando la oportunidad de esa íntima conversación con don Francisco, la primera entrevista de Yankee en los últimos dos años, el presentador le consultó sobre el año 2023 y su decisión de alejarse de la vida artística, después de tantos éxitos repetitivos.

“Me sentía desgastado, quería descansar. Llevaba 30 años activo, sin parar, y tomé la decisión porque en aquel momento tenía una visión muy diferente. Estaba despegado el ser del hacer: estaba haciendo mucho, pero estaba desubicado de mi ser y quería darme la oportunidad de reencontrarme”, resaltó el boricua.

A eso, Yankee añadió: “Luego de empezar de cero, la vida me trajó muchas sorpresas y vivo agradecido de todo lo que he vivido“.

Daddy Yankees quiso honrar a don Francisco

El cantautor, que fue reconocido como Persona del Año en los Latin Grammy 2026, quiso reconocer su admiración por don Francisco, tras manifestarle todo su reconocimiento.

“Varias cosas importantes: primero, que te aprecio mucho, te agradezco que me ayudaste en mis inicios, tengo recuerdos muy bonitos, creo que las personas se honran en vida, quiero honrarte en vida y sembrar buenos momentos para todo el mundo”, señaló the Big Boss.

De esa forma recordaron una linda anécdota del año 2015, cuando don Francisco cerró su exitoso e histórico programa, Sábado Gigante, cuando Yankee detuvo su show en el Madison Square Garden, para saludar al experimentado presentador. Otra muestra del afecto que hay entre dos personajes memorables del orbe artístico.

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