Robert Pattinson entra a la lista de candidatos para convertirse en el nuevo James Bond

A finales de octubre se aseguró que Amazon MGM Studios estaba haciendo las pruebas finales a los actores que podrían convertirse en el nuevo James Bond. En ese momento se habló sobre los mismos actores que han sido favoritos desde que inició el proceso de selección, pero ahora han aparecido nuevos nombres.

Esta semana, medios especializados en entretenimiento han revelado que Robert Pattinson, de 40 años, hizo recientemente pruebas de pantalla para interpretar al nuevo 007. El nombre de Pattinson ha sorprendido, pues aunque es británico, no cumple con algunas de las características que el cineasta Denis Villeneuve. Quería para los protagonistas de las nuevas películas de James Bond que se encargara de dirigir.

Pattinson es uno de los actores más populares de su generación; se dio a conocer por protagonizar la saga juvenil “Twilight” y también fue parte del elenco de “Harry Potter”. Durante los últimos años ha sido parte de proyectos importantes; incluso llegó a interpretar a Batman para la película “The Batman” de 2022, dirigida por Matt Reeves.

James Bond se convertiría en una nueva saga para el actor británico y hay que recordar que a inicios de año se había dicho que Villeneuve esperaba que el actor seleccionado fuera desconocido.

El de Pattinson no es el único nombre que se agregó a los candidatos, pues también se ha asegurado que Nicholas Hoult hizo pruebas de cámara. Este actor británico de 36 años también ha sido parte de franquicias y de grandes producciones de Hollywood como “Superman” (2025) y “Mad Max: Fury Road” (2015), entre otras.

Los dos actores consagrados estarían compitiendo por el personaje contra Jack Lowden y Callum Turner, quienes son dos de los actores que han sonado desde que inició la búsqueda del nuevo agente 007.

Por ahora no se ha dicho si se anunciará de la elección oficial para esta nueva etapa de la franquicia en este año.

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