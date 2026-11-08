Netflix renovó “Nobody Wants This” para una cuarta temporada

Hace unos días, la creadora de la serie “Nobody Wants This” dijo que estaba a la espera de que se renovase la serie para una cuarta temporada. Ahora, Netflix ha anunciado que sí lo harán y que la historia de Noah y Joanne continuará.

En un comunicado firmado por los coproductores ejecutivos de la serie, Erin Foster, Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, dice: “Estamos muy contentos y emocionados de hacer otra temporada de nuestra serie favorita de televisión, que casualmente es la que producimos nosotros”.

La confirmación de la cuarta temporada llega un par de semanas después de que se estrenara en Netflix la tercera temporada, en la que los protagonistas, interpretados por Kristen Bell y Adam Brody, comienzan a vivir juntos y se comprometen, mientras que el personaje de ella se enfrenta a las clases para convertirse al judaísmo y él busca regresar como rabino principal.

Aunque la historia parece haber terminado con la tercera temporada, su creador, quien se inspiró en su propia historia de amor para la serie, afirma que todas las relaciones tienen mucho más que contar después del matrimonio.

“Hay pasos que dar cuando ya no se está en la veintena, al casarse, y uno empieza partiendo con desventaja. Lo viví cuando me casé, tenía 37 años, y es una experiencia diferente. Así que sí, creo que aún hay mucho que contar”, dijo en una entrevista que Foster concedió a “Parade”.

Sigue leyendo:

• Nicolas Cage aprueba a Ryan Gosling como un nuevo Ghost Rider y le desea suerte

• Tom Hiddleston prepara a Broadway para un éxito en taquilla con “Much Ado About Nothing”

• Johnny Depp desea despedirse de Jack Sparrow con una nueva película de “Piratas del Caribe”