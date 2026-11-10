Defensa de Cilia Flores solicita nuevamente desestimar su caso

La defensa de Cilia Flores, esposa del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este lunes a un tribunal federal de Nueva York la desestimación de su caso penal. El equipo de abogados sostiene que mantiene la protección de la inmunidad soberana, pese a la adición de cargos por narcoterrorismo y torturas.

Esta petición vuelve a presentar el recurso que los abogados entregaron por primera vez el 2 de septiembre. El recurso formal se produjo luego de que la Fiscalía de Estados Unidos sumara la acusación de conspiración por narcoterrorismo contra Flores el pasado 15 de octubre, fecha en la que también se imputaron cargos de tortura a ambos investigados, informó EFE.

Fundamentos legales de la petición

Andrés Sánchez, abogado defensor, entregó al tribunal la moción acompañada de una declaración y un memorando explicativo. El documento argumenta que el gobierno estadounidense reconoce a Delcy Rodríguez como autoridad en Venezuela, mientras que las instituciones del país sudamericano mantienen la postura de que tanto Maduro como Flores poseen legitimidad legal e inmunidad.

La defensa también citó una declaración de un alto funcionario del Departamento de Estado del 26 de octubre. En el texto se señaló que Rodríguez “tendrá que declarar” una “vacante permanente” de la presidencia venezolana, trámite formal que no ha ocurrido.

“Se declara vacante un cargo que alguien ocupa. Por tanto, según el propio relato del Ejecutivo, el cargo cuya inmunidad invoca Venezuela pertenecía al Sr. Maduro el 3 de enero de 2026, y su titular está hoy ausente de él por una única razón: se encuentra bajo custodia de EE.UU.“, indica el memorando presentado ante la corte.

Estatus procesal y juicio

El escrito procesal enfatizó que el cambio de estatus no ha ocurrido de forma oficial dentro del marco legal venezolano.

“La condición de la que deriva la inmunidad no ha terminado: Venezuela no ha renunciado a nada, su orden constitucional considera forzada la ausencia del señor Maduro y que su vicepresidenta sigue actuando en su lugar”, reafirma el escrito entregado por el abogado de Flores.

Maduro y Flores permanecen detenidos en la ciudad de Nueva York. El inicio del juicio oral en su contra está programado para el 14 de junio de 2027.

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