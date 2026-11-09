Congresista republicano impulsa juicio político contra Pete Hegseth por acciones militares en Irán

El congresista republicano Thomas Massie presentó este lunes una resolución para iniciar un juicio político contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a quien acusa de ejecutar órdenes militares ilegales durante las operaciones de la administración de Donald Trump en Irán, Yemen y Venezuela.

Massie, representante por Kentucky, leyó la resolución de destitución en la Cámara de Representantes pocas horas después de que el Congreso reanudara sus sesiones tras las elecciones de medio mandato. La iniciativa se concentra principalmente en la guerra contra Irán, aunque también menciona la participación de Hegseth en las operaciones militares estadounidenses en Yemen y Venezuela, reseñó The Associated Press.

El legislador sostuvo que las actuaciones del secretario de Defensa constituyen “delitos graves y faltas”, una expresión contemplada en la Constitución estadounidense como fundamento para un juicio político. También acusó a Hegseth de haber ejecutado e implementado deliberadamente órdenes ilegales y afirmó que representa una amenaza para la Constitución.

La propuesta podría someterse a votación en la Cámara de Representantes a mediados de esta semana, aunque todavía no está claro cómo avanzará el proceso. El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, respaldó la iniciativa, por lo que Massie necesitaría el apoyo de apenas algunos republicanos si la mayoría de los demócratas vota a favor.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también expresó su respaldo y afirmó que Hegseth debe enfrentar un juicio ante esa cámara.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien ha intentado impedir que se vote la resolución, consideró que impulsar un juicio político mientras continúan las hostilidades en el extranjero enviaría una señal negativa a los aliados y adversarios de Estados Unidos.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo que no comprende por qué se pretende realizar la votación en este momento y señaló que la cámara evaluará los próximos pasos si la resolución avanza.

Si la Cámara de Representantes aprueba el juicio político, corresponderá al Senado decidir si desestima los cargos o celebra un proceso para determinar la destitución del secretario. Los republicanos mantienen actualmente la mayoría en ambas cámaras, aunque esa distribución cambiará cuando el nuevo Congreso asuma en enero, con los demócratas al frente de la Cámara baja.

Hegseth defiende las operaciones militares de Trump

Ante la posibilidad de enfrentar un juicio político, Hegseth intensificó sus declaraciones públicas para defender las operaciones militares ordenadas por Trump contra Irán, los rebeldes hutíes respaldados por Teherán en Yemen y los antiguos dirigentes de Venezuela.

Tras pronunciar un discurso en el Colegio de Guerra Naval, en Rhode Island, el secretario restó importancia a la iniciativa de Massie y aseguró que sus promotores tienen motivaciones políticas y desacuerdos con las decisiones de la Administración.

“Si queremos debatir” las operaciones militares ejecutadas por el gobierno, afirmó, está dispuesto a hacerlo durante todo el tiempo que sea necesario.

Hegseth también respaldó la decisión de Trump de atacar Irán, incluso después de que el vicepresidente J.D. Vance atribuyera parte de las pérdidas republicanas en las elecciones de medio mandato a las consecuencias de esa guerra. El secretario recordó que el mandatario ha dicho que volvería a tomar la misma decisión y aseguró estar de acuerdo.

Además, anunció que ofrecerá este martes una conferencia de prensa, la primera en más de 180 días, para responder a las acusaciones y a la amenaza de destitución.

El jefe del Pentágono justificó la ofensiva contra Irán al afirmar que era necesario enfrentar los avances del programa nuclear iraní. Teherán ha sostenido durante años que sus actividades nucleares tienen fines pacíficos.

De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán dispone de 440.9 kilogramos de uranio enriquecido hasta 60%, un nivel cercano al 90% necesario para alcanzar el grado de enriquecimiento utilizado en armas nucleares.

Trump, por su parte, defendió a Hegseth el domingo y atribuyó su gestión a los resultados de las operaciones militares. “Es culpable básicamente de dos cosas: ganar dos guerras”, afirmó el presidente.

El secretario de Defensa insistió en que Irán ha quedado devastado por los ataques estadounidenses. Sin embargo, el país ha mantenido su capacidad para atacar bases militares utilizadas por Estados Unidos en Oriente Medio y embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Los daños a instalaciones militares estadounidenses y las interrupciones del tránsito marítimo en esa vía, por donde circulaba antes de la guerra una quinta parte del petróleo mundial, han contribuido al aumento de los precios de la energía.

El rechazo a la ofensiva también quedó reflejado en una encuesta de AP Voter Poll, que consultó a más de 100,000 votantes. Aproximadamente seis de cada diez consideraron que Estados Unidos tomó una decisión equivocada al emprender acciones militares contra Irán.

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