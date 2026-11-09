Trump descarta intensificar la guerra contra Irán y asegura que no hay razones para nuevos ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que su administración tenga previsto intensificar la guerra contra Irán y afirmó que, por el momento, no existen motivos para ordenar nuevas operaciones militares contra ese país. Aseguró que las fuerzas iraníes fueron derrotadas y que Teherán estaría dispuesto a negociar un acuerdo con Washington.

“No estoy buscando hacerlo. No creo que haya ninguna razón para hacerlo”, respondió Trump cuando el periodista Ross Douthat le preguntó si tenía previsto escalar el conflicto una vez concluidas las elecciones de medio mandato. La conversación fue transmitida el domingo 8 de noviembre por el programa 60 Minutes, de CBS News.

El mandatario defendió la decisión de atacar instalaciones nucleares iraníes y sostuvo que volvería a ordenar esa operación si tuviera que tomar nuevamente la decisión. Argumentó que Estados Unidos no podía permitir que Irán desarrollara un arma nuclear y afirmó que, de no haber intervenido, el país habría conseguido ese objetivo durante su mandato.

“Esa guerra ha sido ganada”

Trump aseguró que los ataques estadounidenses destruyeron las instalaciones nucleares y que el material que pudiera permanecer en esos lugares está sepultado bajo miles de toneladas de roca. También afirmó que las autoridades estadounidenses mantienen vigilancia sobre los sitios bombardeados, incluido el complejo de Pickaxe Mountain, aunque reconoció que no sabe si allí permanece material nuclear.

El presidente afirmó que Irán está debilitado militarmente y que sus autoridades quieren alcanzar un acuerdo con Washington. Aseguró que ambos países estuvieron cerca de concretar un entendimiento antes de las elecciones estadounidenses, pero el resultado de esos comicios habría dado nuevas esperanzas al gobierno iraní.

Aun así, dijo que las conversaciones podrían retomarse.

“Esa guerra ha sido ganada”, afirmó Trump, quien también aseguró que la Armada y la Fuerza Aérea iraníes fueron destruidas. Sin embargo, durante el intercambio, Douthat le preguntó por la permanencia de material nuclear y por las condiciones necesarias para garantizar la circulación de embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Trump rechazó que el paso marítimo esté cerrado y defendió la presencia militar estadounidense en la zona. Además, expresó que los países protegidos por Washington deberán reembolsar los costos de la guerra.

Entre ellos mencionó a Israel, cuya supervivencia atribuyó a la intervención estadounidense y a los bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes.

Las declaraciones se produjeron después de que los republicanos sufrieran pérdidas en las elecciones de medio mandato. Durante la entrevista, Trump también reconoció que la guerra con Irán pudo perjudicar a su partido en las urnas, en parte por el aumento de los precios de la gasolina y el rechazo de algunos votantes al conflicto.

No obstante, insistió en que la decisión militar fue necesaria para impedir que Teherán obtuviera un arma nuclear.

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