EE.UU. retira aviones militares de una base británica tras amenazas de Irán

El Ejército estadounidense movilizó diversos aviones militares fuera de la base de RAF Mildenhall, ubicada en Suffolk, Inglaterra, decisión que responde a un incremento en los protocolos de protección ante eventuales riesgos atribuidos a Irán.

Registros de rastreo aéreo confirmaron el despegue de ocho aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y tres aeronaves Osprey. Los modelos Boeing KC-135 Stratotanker fueron desplegados hacia instalaciones militares en Alemania y España, además de una unidad enviada al área del aeropuerto de Glasgow Prestwick, en Escocia. Por su parte, los Osprey fueron trasladados a la base cercana de RAF Lakenheath.

“Las aeronaves de la Fuerza Aérea de EE. UU. rotan entre instalaciones y bases operativas por diversos motivos, entre ellos el entrenamiento y las necesidades reales”, explicó un representante del Comando Europeo de EE.UU., en declaraciones recogidas por NBC News. “Las aeronaves militares estadounidenses se encuentran alojadas de conformidad con los acuerdos de acceso, bases y sobrevuelo con nuestros aliados y socios. Por motivos de seguridad operativa, no proporcionaremos más información sobre el movimiento de activos”.

Antecedentes y medidas preventivas

La acción se suma al retiro previo de bombarderos en la base de RAF Fairford, situada en Gloucestershire. Dicho movimiento ocurrió tras investigaciones policiales sobre un presunto plan de ataque con drones. Respecto al resguardo de las tropas, un funcionario estadounidense declaró al medio anteriormente citado que “tomamos medidas proactivas para garantizar que nuestras aeronaves, nuestro personal y nuestras instalaciones permanezcan seguros”.

Desde el gobierno británico, un portavoz del Ministerio de Defensa indicó que “no suelen hacer comentarios sobre la actividad de otras naciones”, y precisó además que “las aeronaves y otros activos se desplazan con regularidad según las necesidades operativas”.

Ante un panorama de riesgos globales, el secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió a las acciones preventivas para el personal en el exterior.

“Obviamente, siempre nos preocupa la seguridad de nuestro personal y sus familias en el extranjero”, señaló Rubio, quien añadió que “por lo tanto, cuando vemos algo que pueda representar una amenaza potencial que supere cierto límite, lo abordaremos”.

Por otro lado, el presidente Donald Trump comentó sobre la situación estratégica actual de Teherán: “La carrera militar de Irán está prácticamente acabada”.

Sigue leyendo:

– Trump descarta intensificar la guerra contra Irán y asegura que no hay razones para nuevos ataques

– Congresista republicano impulsa juicio político contra Pete Hegseth por acciones militares en Irán

– Biden anuncia que los efectos del cáncer que padece limitarán la promoción de su nuevo libro