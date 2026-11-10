El Departamento de Bomberos de Nueva York alerta sobre un repunte de incendios mortales en la ciudad

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informa que las muertes por incendios en la Gran Manzana casi se han duplicado este 2026, luego de que la policía identificara a tres de las seis personas que perdieron la vida en un incendio en una casa en la calle 58 en Sunset Park, Brooklyn, la semana pasada.

Al menos ochenta y siete personas han muerto en incendios en la ciudad en lo que va de 2026, en comparación con las 45 del mismo periodo del año pasado, señaló el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). Esta cantidad incluye a dos personas que murieron este año a causa de heridas sufridas en incendios que tuvieron lugar en 2023 y 2025.

Las autoridades identificaron a tres de las personas muertas en el incendio del jueves como Lin Cheng Zong, de 47 años; Weixiu Zeng, de 52 años; y Li Sun Zhu, de 21 años, todos residentes de la vivienda. Las otras tres víctimas sufrieron quemaduras de gravedad y requerían de procedimientos adicionales para su identificación definitiva, de acuerdo con el NYPD.

Antes del incendio, los inspectores de edificios de la ciudad habían tratado en cuatro ocasiones entrar en la casa de dos pisos; la última vez, menos de tres meses antes del siniestro.

Los inspectores en cuestión se apersonaron en la vivienda el 9 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, y el 13 de febrero y el 10 de agosto de 2026, en respuesta a las 311 quejas presentadas en el verano de 2025. Nadie les abrió la puerta, indicó el Departamento de Edificios en un comunicado la semana pasada.

De acuerdo con los registros municipales, una denuncia, presentada en agosto de 2025, informaba sobre conversaciones ilegales de apartamentos en el sótano y en el primer y segundo piso.

El departamento dijo que los inspectores dejaban un aviso en la puerta cada vez y después archivaban las quejas siguiendo los procedimientos habituales de la agencia. Agregó que los detectives en cuestión no tienen autoridad legal para ingresar por la fuerza en un edificio.

Los registros municipales y de la fiscalía estatal identifican a Wei Wang como el dueño de la propiedad. Wang, médico de Total Care Medical Center, una clínica de bajo costo que atiende a la comunidad china del vecindario, localizada a unos 98 pies de la casa, rechazó responder preguntas de Gothamist.

“Mi abogado me dijo que no hablara”, manifestó Wang la semana pasada.

Los oficiales bomberiles siguen investigando la causa, señaló NYPD. Las autoridades apuntaron el jueves que se halló una batería de iones de litio en el sitio, pero que era demasiado pronto para determinar si fue lo que causó el incendio, que también dejó nueve heridos, entre ellos cinco rescatistas.

De acuerdo con los datos del FDNY, los incendios provocados por baterías de iones de litio también han incrementado en toda la ciudad: 276 entre el 2 de enero y el 7 de septiembre de 2026, un 42% más que los 195 registrados en el mismo periodo del año pasado.

El siniestro de Sunset Park se produjo menos de una semana después de que cuatro miembros de una familia de El Bronx, entre ellos Zion Maine, de 11 años, murieran cuando una batería de iones de litio se incendió.

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