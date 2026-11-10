ICE captura en Brooklyn a prófugo internacional acusado de asesinar a su novia y esconder el cadáver

Un sujeto buscado en todo el mundo con un extenso historial de crímenes, que incluye el asesinato confeso de su novia, fue arrestado en Brooklyn por ingresar irregularmente a EE.UU., informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Identificado como Sobirjon Sobirov Khusen Ugli, proveniente de Uzbekistán, fue capturado cerca de su casa el 14 de octubre, luego de haber cruzado la frontera hacia EE.UU. a través de Arizona hace más de tres años y medio, anunció ICE.

Los funcionarios federales indicaron que el inmigrante, de 35 años, había estado viviendo libremente en el país, incluso después de haber admitido el asesinato de su novia en Tailandia en 2013.

Sobirov fue arrestado por el asesinato y, de acuerdo con informes de prensa citados por ICE, declaró a la policía que había metido el cadáver de su novia en una maleta antes de lanzarla a un canal. No se aclaró si fue condenado y cumplió sentencia por el asesinato.

A holy and pure illegal alien has been arrested by ICE! Do you or do you not intend to raise your voice in protest, your honor? @NYCMayor

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On Oct. 14, 2026, ICE officers from New York City arrested Sobirjon Sobirov Khusen Ugli, 35, a criminal illegal? pic.twitter.com/Xb2DcXdBno — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) November 10, 2026

De acuerdo con la agencia, el hombre fue declarado culpable de robo con agravantes en Uzbekistán en 2020 y fue condenado a cinco años tras las rejas.

En abril de 2023, cruzó de manera ilegal la frontera hacia EE.UU. y fue detenido junto con un grupo de 110 personas que también trataban de cruzar irregularmente, informaron las autoridades.

Sobirov fue puesto en libertad en Estados Unidos con una citación para comparecer en un proceso de inmigración de la ciudad de Nueva York, y que, de acuerdo con los agentes de inmigración, solo tuvo que presentarse una vez en mayo de 2024.

De acuerdo con el ICE, la violencia del asesino confeso siguió mientras vivía en la ciudad de Nueva York, informó New York Post.

Sobirov fue arrestado por los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) por comunicaciones acosadoras y un juez del Tribunal Penal del Condado de Kings le impuso una orden de alejamiento en 2024.

El director de la oficina de campo de ICE en la ciudad de Nueva York, Kenneth Genalo, explicó que la agencia persigue “en particular” a las amenazas peligrosas para la seguridad pública, como Sobirov.

“Nuestros agentes trabajan a diario para identificar, arrestar y expulsar a los inmigrantes ilegales que delinquen, antes de que puedan causar más daño en nuestras comunidades”, dijo Genalo en un comunicado.

Sobirov está bajo la custodia de ICE y los trámites para su deportación se encuentran en marcha, informaron las autoridades.

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