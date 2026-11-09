Trump propone negociar un estatus legal para inmigrantes que llevan años en Estados Unidos y tienen empleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de negociar con los demócratas un mecanismo para otorgar algún tipo de estatus legal a inmigrantes indocumentados que llevan entre 10 y 15 años en el país y tienen empleo.

La propuesta supone una apertura a flexibilizar parte de su política migratoria, después de que reconociera que las deportaciones pudieron haber sido demasiado severas.

“Dejen que las personas que están aquí, en algunos casos desde hace 10 y 15 años, lleguen a un acuerdo”, dijo Trump durante una entrevista con el periodista Ross Douthat, transmitida el domingo 8 de noviembre por 60 Minutes, de CBS News.

El mandatario mencionó como ejemplo a trabajadores de empresas de jardinería, hoteles y otros establecimientos, así como a mujeres empleadas en labores de limpieza, atención y servicio.

Expresó que resulta difícil que personas que han trabajado durante años en Estados Unidos sean detenidas y expulsadas, especialmente cuando tienen empleos estables y, en algunos casos, pagan impuestos.

Trump reconoció que su política de deportaciones pudo haber sido demasiado estricta.

“Creo que pudo haber sido demasiado dura”, expresó el mandatario, quien también admitió que esa estrategia pudo perjudicarlo políticamente, aunque defendió las acciones para cerrar la frontera y expulsar a personas acusadas de delitos graves.

El presidente afirmó que existe una división dentro de la opinión pública estadounidense entre quienes consideran que todos los migrantes que ingresaron irregularmente deben ser expulsados y quienes creen que algunas personas deberían poder permanecer en el país por sus vínculos laborales y el tiempo que llevan residiendo allí.

Dijo que su propuesta estaría dirigida a este segundo grupo, mientras que mantendría la expulsión de personas que hayan cometido delitos como asesinatos, violaciones o tráfico de drogas.

La iniciativa podría negociarse con los demócratas en el Congreso, explicó.

Aseguró que algunos dirigentes de ese partido ya se han comunicado con él y mencionó al senador electo por Texas James Talarico como uno de los políticos que ha manifestado interés en trabajar con su administración sobre inmigración.

También afirmó que otros legisladores han expresado disposición a conversar sobre el tema.

Consultado sobre si podría mantener una relación de trabajo con los demócratas sin recurrir a insultos, Trump respondió que podría hacerlo durante seis meses si fuera necesario para alcanzar un acuerdo. “Muy fácilmente”, dijo.

La propuesta aparece después de que los republicanos sufrieran pérdidas electorales en los comicios de medio mandato. Trump consideró que el cierre de la frontera le había dado buenos resultados, pero admitió que las deportaciones de trabajadores con empleos y vínculos en sus comunidades pudieron generar rechazo entre los votantes.

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