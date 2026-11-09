Trump admite que su política migratoria pudo ser “demasiado dura”

El presidente Donald Trump reconoció que la política migratoria de mano dura de su administración pudo haber sido “demasiado severa” al perseguir y deportar a personas que llevan una década o más viviendo en Estados Unidos. Lo dijo en su primera entrevista formal desde las elecciones de mitad de mandato, marcadas por derrotas republicanas que encendieron las alarmas en la Casa Blanca.

En una conversación con “60 Minutes”, Trump sostuvo que la ofensiva migratoria tuvo un efecto mixto en las urnas: le dio respaldo por el cierre de la frontera y la expulsión de personas consideradas peligrosas, pero también le restó apoyo entre quienes cuestionan la detención de trabajadores sin antecedentes criminales relevantes.

“Creo que fue demasiado duro”, afirmó. Según el mandatario, una parte del electorado considera que los inmigrantes que entraron sin autorización deben ser expulsados; otro sector cree que quienes llevan años trabajando, pagan impuestos y no representan una amenaza deberían poder permanecer en el país.

El voto latino, una señal de alerta para los republicanos

Las palabras de Trump llegan 3 días después de que el Partido Republicano enfrentara resultados adversos en las elecciones de mitad de mandato. Una señal delicada fue su retroceso en el sur de Texas y otras zonas con una importante población latina, territorios donde el voto republicano había ganado terreno en 2024.

El giro importa porque el respaldo de una parte del electorado hispano contribuyó a la victoria de Trump hace 2 años. Ahora, las políticas de control migratorio aparecen entre los factores que algunos votantes señalaron para explicar su distanciamiento del partido, aunque no son la única razón posible.

En la entrevista, Trump aseguró que recibió una calificación muy alta por cerrar la frontera y expulsar a quienes describió como delincuentes. No obstante, admitió que los operativos también alcanzaron a personas con empleos estables cuyo único incumplimiento, según su descripción, fue haber ingresado de manera irregular al país.

Trump mencionó a trabajadores de jardinería, hoteles y otros sectores de servicios, y reconoció que algunos pagan impuestos.

Las encuestas de salida citadas por CBS News reflejan el desgaste. El 58% de los votantes considera que las acciones de la administración Trump en materia migratoria han ido demasiado lejos. Aun así, cuando se les pregunta qué partido está mejor preparado para gestionar la inmigración, los republicanos mantienen una ligera ventaja: 43% frente a 41% de los demócratas.

Una posible apertura al diálogo, sin señales de un giro

Trump dijo que le gustaría alcanzar un acuerdo migratorio con los demócratas en el Congreso, que controlarán la Cámara de Representantes y el Senado a partir del próximo año. No detalló qué cambios aceptaría ni qué protecciones podrían recibir los inmigrantes que llevan años en el país.

La posibilidad de un entendimiento contrasta con un movimiento reciente en su equipo. El viernes anunció que Stephen Miller sustituirá a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Miller es considerado uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump y representa una línea restrictiva en materia de detenciones y deportaciones.

Desde el regreso de Trump al poder, los cruces irregulares en la frontera entre EE.UU. y México han caído de forma pronunciada. A la vez, las autoridades intensificaron los arrestos en el interior del país y las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzaron niveles récord, según CBS News.

Los operativos han generado controversias por detenciones de personas sin antecedentes penales distintos a infracciones migratorias, tácticas empleadas en ciudades, condiciones de detención y deportaciones a terceros países. El gobierno afirma que busca retirar a quienes representan amenazas para la seguridad pública; sus críticos cuestionan que esa descripción corresponda a todos los detenidos.

La representante republicana María Elvira Salazar, de Florida, ya había advertido que muchos hispanos que apoyaron a Trump en 2024 se sentían traicionados por el rumbo migratorio. Esto anticipó una tensión que ahora pesa en las urnas: cómo mantener la promesa de mano dura sin alejar a votantes latinos que respaldaron al presidente por otros motivos.

La admisión de Trump deja expuesta esa contradicción, pero no resuelve qué hará su gobierno. Entre el reconocimiento de posibles excesos y el ascenso de uno de sus principales promotores, la política migratoria seguirá bajo presión. Para los republicanos, el desafío será responder al malestar antes de que se profundice la distancia con parte del electorado latino.

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