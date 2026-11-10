Macy’s presenta los nuevos globos gigantes para el desfile 100 de Thanksgiving de Nueva York 2026

Nueva York comienza la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos más esperados de noviembre. Los personajes más populares de la televisión y el cine se preparan para conquistar los cielos de Manhattan durante el tradicional desfile de Thanksgiving Day de Macy’s, que este año tendrá un significado especial: celebrará su edición número 100.

La organización ya presentó y puso a prueba los nuevos globos gigantes que participarán en el espectáculo del próximo jueves 26 de noviembre. Entre las incorporaciones destacan figuras tan reconocibles como Bluey, Hello Kitty, los Minions, Snoopy y Mickey Mouse, además de un personaje creado especialmente por Macy’s para esta celebración.

Los ensayos se realizaron en el estadio MetLife, en East Rutherford, Nueva Jersey, donde los equipos inflaron con helio 7 nuevos diseños y practicaron las maniobras necesarias para controlar sus movimientos. Las pruebas son fundamentales para comprobar la estabilidad de las estructuras y preparar a los encargados de guiarlas por las calles de Nueva York.

Bluey, Hello Kitty y Mickey Mouse debutarán con nuevos diseños

Entre las novedades que despertarán mayor expectación se encuentra Bluey, la perrita azul de la exitosa serie infantil australiana que se ha convertido en un fenómeno internacional. Su globo alcanza aproximadamente 47.2 pies de altura (más de 14 metros) y será una de las incorporaciones más llamativas de esta edición.

También debutará una nueva representación de Hello Kitty, el emblemático personaje japonés de Sanrio. Su diseño mide alrededor de 33.6 pies de altura y presenta un detalle especialmente pensado para la ocasión: sostiene una manzana, en referencia al sobrenombre de Nueva York, conocida mundialmente como la Gran Manzana.

Los seguidores de Disney también tendrán motivos para prestar atención. Mickey Mouse aparecerá caracterizado como el Aprendiz de Brujo, inspirado en su participación en la película Fantasía, mientras que los Minions llegarán representados por Buckeroo Bob, una nueva figura perteneciente al universo de estas populares criaturas amarillas.

El desfile contará igualmente con Billie Brightpaw, un oso aventurero creado por Macy’s que hará su primera aparición en el espectáculo. Su incorporación busca aportar un personaje propio a una celebración dominada habitualmente por figuras de grandes franquicias del entretenimiento.

Por su parte, Snoopy estará presente a través de su alter ego Joe Cool, acompañado por Woodstock. La propuesta recupera a dos personajes de Peanuts que han acompañado a distintas generaciones de espectadores.

Otra de las figuras que regresará será Underdog, el superhéroe canino que volverá a sobrevolar Manhattan después de varias décadas. A esta lista se suma Doodle Bug, una estructura de más de 30 metros de longitud que representa parte de la tradición histórica del desfile.

Un siglo de historia en las calles de Manhattan

La edición de 2026 no solo destacará por sus nuevos personajes. El centenario también permitirá recordar la evolución de un acontecimiento que comenzó el 27 de noviembre de 1924, cuando Macy’s organizó su primer desfile para celebrar la expansión de sus grandes almacenes en Herald Square y dar la bienvenida a la temporada navideña.

En sus primeros años, el espectáculo era muy diferente al actual. Participaban empleados de la compañía, artistas, bandas musicales y animales procedentes del zoológico de Central Park. Los enormes globos que hoy son su principal distintivo todavía no formaban parte de la celebración.

Su incorporación llegó en 1927, cuando Felix the Cat se convirtió en el primer personaje en aparecer como globo gigante. Un año después comenzaron a utilizarse estructuras infladas con helio y mecanismos que permitían liberar el gas de manera controlada.

La tradición también atravesó momentos difíciles. Entre 1942 y 1944, durante la II Guerra Mundial, Macy’s suspendió el desfile debido a la escasez de materiales y a la necesidad de destinar caucho y helio al esfuerzo bélico. La interrupción explica por qué la edición de 2026 será la número 100, aunque hayan transcurrido 102 años desde su nacimiento.

¿Cuándo y por dónde pasará el desfile de Macy’s 2026?

La celebración tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, día de Thanksgiving en Estados Unidos. Como es habitual, el recorrido atravesará aproximadamente 2.5 millas, equivalentes a unos cuatro kilómetros, por algunas de las avenidas más conocidas de Manhattan.

La procesión comenzará en las inmediaciones de West 77th Street y Central Park West. Desde allí avanzará hacia el sur, bordeando Central Park, hasta llegar a Columbus Circle. Después continuará por Central Park South y la Sexta Avenida, antes de girar hacia la calle 34, donde finalizará frente a la tienda insignia de Macy’s, en Herald Square.

El desplazamiento de los globos requiere una operación logística considerable. Cada estructura necesita equipos de personas encargadas de controlar su trayectoria, mantener las distancias de seguridad y reaccionar ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas. El viento, en particular, puede influir directamente en el desarrollo del espectáculo.

La organización también prepara una transmisión televisiva para que millones de personas puedan seguir el acontecimiento desde sus hogares.

Así, el próximo desfile combinará personajes que representan distintas épocas del entretenimiento con figuras que forman parte de la memoria colectiva de Nueva York. Bluey, Hello Kitty, Mickey Mouse y Snoopy compartirán protagonismo en una jornada que mirará tanto al futuro como al pasado.

Después de un siglo de historia, Macy’s volverá a convertir las calles de Manhattan en un escenario multitudinario. Una celebración que comenzó como una iniciativa comercial y terminó transformándose en uno de los símbolos más reconocibles de Thanksgiving Day en EE.UU.

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