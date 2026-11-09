Thanksgiving 2026: cuánto cuesta preparar una cena para 10 personas en Nueva York

Dependiendo de la estrategia que utilices, organizar una cena de Thanksgiving en Nueva York para unas 10 personas no tiene por qué ser un gasto desproporcionado. Algunas cadenas de supermercados ofrecen paquetes o canastas promocionales, pero si quieres tirar la casa por la ventana podrías superar hasta los $500 dólares.

Para quienes planean reunirse en casa, una referencia útil para calcular el presupuesto es la encuesta anual de la American Farm Bureau Federation (AFBF). En en su edición de 2025 fijó en $66.06 dólares el costo de una cena tradicional para 10 personas en el estado de Nueva York. De hecho, la cifra fue superior al promedio nacional de $55.18.

Los números se refieren al gasto en la compra de ingredientes para realizar toda la preparación, sin incluir detalles logísticos como servilletas, platos, cubiertos, vasos y toda la decoración que quieras añadir. Ese sería un presupuesto aparte.

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¿Cuánto cuesta una cena de Thanksgiving para 10 personas en 2026?

Lo más estratégico en 2026 es comparar tres alternativas: aprovechar las promociones de supermercados, comprar cada ingrediente por separado o encargar la comida preparada.

En este sentido, la alternativa más económica anunciada hasta ahora es la canasta de Thanksgiving de Walmart, que cuesta $35 y contiene 26 productos para servir a 10 personas. La compañía confirmó que estará disponible hasta el 24 de diciembre, con opciones de compra en tiendas, recogida y entrega, según la disponibilidad local.

La cesta incluye un pavo Butterball con un precio promocional de 97 centavos por libra, papas, ingredientes para preparar relleno, maíz, judías verdes, productos para guarniciones y elementos para elaborar un pay de calabaza. El costo equivale a $3.50 por invitado, aunque siempre hay que comprobar que la promoción esté disponible en la tienda seleccionada.

Otra promoción que puede ayudar a reducir el gasto es la de Amazon Grocery, que anunció una canasta de Acción de Gracias por $25.

El paquete incluye un pavo Butterball congelado de 8 libras, papas, salsa de arándanos, mezcla para relleno, macarrones con queso, ingredientes para preparar una cazuela de judías verdes, panecillos y productos para elaborar un pay de calabaza.

La oferta estará disponible hasta el 26 de noviembre, mientras haya existencias, en las localidades donde Amazon ofrece entrega de alimentos frescos el mismo día.

Precios de cada producto para la cena

Si prefieres comprar cada producto por separado, la referencia del AFBF incluye 12 productos básicos y permite estimar cuánto cuesta preparar el menú tradicional para 10 invitados. Estos son los precios:

Pavo congelado de 16 libras : $28.27

: $28.27 Relleno (stuffing) de 14 onzas : $4.15

: $4.15 Dos bases para pay : $4.18

: $4.18 Crema para batir : $1.89

: $1.89 Una libra de guisantes : $2.52

: $2.52 Doce panecillos : $4.55

: $4.55 Ingredientes adicionales : $4.32

: $4.32 Mezcla de calabaza para pay : $4.14

: $4.14 Un galón de leche : $4.07

: $4.07 Tres libras de batatas : $4.08

: $4.08 Bandeja de zanahorias y apio : $1.43

: $1.43 Arándanos frescos: $2.45

Como te darás cuenta, el listado anterior no incluye bebidas, decoración, utensilios desechables ni todos los ingredientes que algunas familias incorporan a sus recetas.

Consejos para ahorrar en la cena de Thanksgiving

Para evitar que la celebración termine convirtiéndose en un gasto excesivo, existen varias medidas que pueden ayudar a controlar el presupuesto:

Comparar promociones: revisar los precios de Walmart, Amazon, Aldi, Target y otros supermercados antes de decidir dónde comprar.

revisar los precios de Walmart, Amazon, Aldi, Target y otros supermercados antes de decidir dónde comprar. Comprar el pavo con anticipación: comparar el precio por libra y revisar las ofertas de productos congelados. Amazon, por ejemplo, anunció pavos congelados desde $0.79 por libra durante noviembre.

comparar el precio por libra y revisar las ofertas de productos congelados. Amazon, por ejemplo, anunció pavos congelados desde $0.79 por libra durante noviembre. Preparar guarniciones en casa: comprar papas, vegetales y otros ingredientes frescos puede resultar más económico que adquirir acompañamientos preparados.

comprar papas, vegetales y otros ingredientes frescos puede resultar más económico que adquirir acompañamientos preparados. Repartir los gastos: cada invitado puede llevar una bebida, un postre o una guarnición. Así, el anfitrión no tiene que asumir toda la factura.

cada invitado puede llevar una bebida, un postre o una guarnición. Así, el anfitrión no tiene que asumir toda la factura. Evitar desperdicios: calcular las porciones según el número de invitados y aprovechar las sobras para preparar otras comidas.

calcular las porciones según el número de invitados y aprovechar las sobras para preparar otras comidas. Reutilizar utensilios y decoración: utilizar platos, vasos y manteles que ya se tengan en casa evita gastos adicionales en productos desechables.

También conviene considerar el transporte, las bolsas de supermercado, las bebidas, el hielo y el tiempo necesario para descongelar, condimentar y cocinar el pavo. Un ave de 16 libras, por ejemplo, requiere planificación previa para descongelarse de manera segura en el refrigerador.

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