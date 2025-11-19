5 lugares exquisitos para la cena de Thanksgiving en Nueva York

Desde las cenas más tradicionales hasta las nuevas tendencias culinarias, el Día de Acción de Gracias es un momento para compartir con amigos, familiares o después de las actividades festivas. Si en tus planes está comer fuera de casa, hay cinco lugares que ofrecen comida reconfortante y deliciosa para celebrar.

Según una recopilación de Time Out, la mayoría de los menús ofrecen algún plato con sabor a pavo, pero también proponen alternativas, como el pato crujiente y una gran variedad de postres de temporada.

Propuestas sofisticadas en Manhattan

Café Carmellini tiene una propuesta elegante del chef Andrew Carmellini, que fusiona la cocina francesa e italiana en un ambiente que transporta a la Edad Dorada. Es el lugar perfecto para darle la bienvenida a las fiestas con sofisticación. Para el Día de Acción de Gracias, ofrecen un menú de precio fijo de tres platos ($195, sin bebidas), donde puedes iniciar con ostras a la manzana o un exquisito foie gras con higos. Aunque el clásico pavo de raza autóctona está disponible con todos sus acompañamientos, también ofrecen otras opciones, como un risotto a la milanesa o medallones de ternera con hongos, así como canelones con trufa blanca y un lujoso carrito de postres, con gran variedad de tartas, pasteles y dulces. Los expertos de Time Out reseñan este restaurante como una oda al buen comer. Está ubicado en 250 5th Avenue, Nueva York, y estará abierto de 12:00 a 21:00 en el día festivo.

Lex Yard, ubicado dentro del icónico Waldorf Astoria, reabrió tras una renovación de 2 mil millones de dólares. Este restaurante de inspiración Art Déco se estrena justo a tiempo para las fiestas. El chef Michael Anthony servirá platos típicos de temporada elaborados con productos locales. El menú ($225 por persona) incluye platos principales como halibut con hierbas, el tradicional pavo asado y confitado, y un chuletón con hueso para compartir. La comida viene acompañada de tres guarniciones estelares: puré de papas la ratte, relleno de champiñones y una mezcla de tubérculos. Otro plato emblemático es la ensalada Waldorf, con un aderezo otoñal de semillas de calabaza. Está ubicado en 550 Lexington Avenue, Nueva York, con horario desde las 11:30 a. m. hasta el cierre.

Alternativas creativas y de escapada

Francie es una propuesta diferente en Brooklyn con su tercer evento anual “Ducks-Giving” (Pavo de Pato). El pavo de este restaurante destaca por servirse sobre un lecho de hierbas y flores. Tienen un menú fijo y opciones a la carta, que van desde raviolis al uovo con mantequilla tostada y trufa de Borgoña ($48) hasta el famoso pato relleno de castañas ($160, conocido como el Menú Ducksgiving). El postre, “When Pigs Fly” ($25), es un espectáculo por su combinación de tocino y maple. Francie queda en 136 Broadway, Brooklyn, con servicio de 1:30 p. m. a 7:00 p. m.

The DeBruce está ubicado en una posada de 150 años en las montañas Catskills y se distingue por su filosofía de utilizar productos locales y de temporada. Para Acción de Gracias, el chef Eric Leveillee presenta un menú de degustación ($125 por persona) con un pavo con costra de romero o pato madurado en seco. Además, ofrecen una variedad de guarniciones, como budín de pan con champiñones, puré de papas y ensalada de muslo de pato confitado. Está en 982 Debruce Road, Livingston Manor, y sirve la cena de 15:00 a 19:00.

Opción para llevar

Cha Cha Tang ofrece un paquete para llevar de Acción de Gracias ($425), pensado para cuatro personas. Incluye un pato cantonés entero deshuesado de 1,8 kg con todos sus acompañamientos. Entre sus guarniciones especiales destacan el relleno de salchicha china, una variedad de dumplings y sus famosos fideos perla con tocino y huevo. También se pueden pedir platos adicionales a la carta. La dirección para recoger es 257 Sixth Avenue, Nueva York.

