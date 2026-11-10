NYPD investiga un doble homicidio tras el hallazgo de dos personas atadas y ejecutadas en East Harlem

Un hombre de East Harlem y su cuidadora a domicilio fueron asesinados con tiros en la cabeza y atados con un cable eléctrico la semana pasada en lo que los detectives consideran que se trata de un robo que salió mal, informaron las autoridades y las fuentes cercanas al caso.

Identificados como Wilgen Elias Severino-Tatis, de 66 años, y su acompañante Elsa Espina-Espinal, de 55 años, fueron descubiertos amarrados y sin vida en la escena dentro de las viviendas públicas NYCHA Gaylord White Houses en la Segunda Avenida cerca de la calle 104 Este, alrededor de las 8:30 de la noche del jueves, informaron los funcionarios.

De acuerdo con las fuentes policiales, Severino-Tatis, que vivía en el edificio, estaba solo en la casa cuando los delincuentes entraron al apartamento, mientras que Espina-Espinal había salido un momento para ir a la tienda.

Cuando la mujer regresó, interrumpió el violento robo y también se convirtió en víctima de los criminales, señalaron las autoridades.

Las fuentes explicaron que el hijo de Espina-Espinal llamó a la policía para comprobar el estado de su madre, residente de El Bronx que tiene varios clientes en el edificio, luego de que esta no se presentara a su trabajo nocturno, informó New York Post.

La Policía de Nueva York investiga la muerte de Elsa Espina-Espinal, de 55 años, y Wilgen Elías Severino-Tatis, de 66, quienes fueron hallados con heridas de bala el jueves 5 de noviembre en un apartamento de East Harlem, Manhattan. Ambos eran de origen dominicano, según? pic.twitter.com/WKhL5X3zOu — EL TESTIGO (@eltestigo_do) November 10, 2026

Las dos víctimas fueron declaradas muertas en el sitio, dijeron los funcionarios.

Hasta el momento no se disponía de información sobre ningún sospechoso implicado en el robo fatal, que de acuerdo con los detectives posiblemente fue un delito de oportunidad, indicaron las fuentes. Aparte, dijeron que Severino-Tatis parecía ser el objetivo.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) publicó imágenes de las dos víctimas y solicitó a quienes las hayan visto ser asesinadas, o que tengan información sobre el sangriento crimen, que se presenten.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el homicidio que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782).

Puede enviar sus denuncias ingresando al sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en X @NYPDTips.?

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