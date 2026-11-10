¿Qué beneficiarios del Seguro Social recibirán dos pagos en diciembre?

Los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán dos depósitos en diciembre de 2026. El primero cubrirá ese mes y el segundo corresponderá a enero de 2027, cuyo pago se adelantará por el feriado de Año Nuevo.

Qué días llegarán los dos depósitos

El pago habitual de SSI llegará el martes 1 de diciembre. El siguiente se enviará el jueves 31 de diciembre, porque el 1 de enero es un día festivo federal.

Ese segundo depósito no representa un bono ni una mensualidad adicional, es el dinero destinado a cubrir enero.

Por eso, quienes reciben únicamente SSI no tendrán otro pago de ese programa durante enero.

El siguiente llegará el lunes 1 de febrero de 2027.

El calendario continuará con depósitos el 1 de marzo y el 1 de abril.

La ayuda de mayo se adelantará al viernes 30 de abril, mientras que la correspondiente a junio llegará el martes 1 de ese mes.

Un ajuste similar ocurrió con el pago de noviembre de 2026. Se envió el viernes 30 de octubre porque el 1 de noviembre cayó en domingo.

Quiénes reciben SSI

SSI ofrece ayuda mensual a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o presentan una discapacidad que cumple los requisitos del programa.

Los niños con una discapacidad que reúna esas condiciones también pueden recibirla.

Aunque lo administra la Administración del Seguro Social (SSA), SSI tiene un calendario diferente al de las prestaciones de jubilación.

Sin embargo, la elegibilidad también depende de otros ingresos, los recursos disponibles y la situación familiar; ese límite no funciona igual para todos los solicitantes.

El depósito del 31 de diciembre incluirá el aumento de 2027

La mensualidad de enero que llegará anticipadamente incorporará el ajuste por costo de vida, conocido como COLA, del 3.6%.

Con ese incremento, el pago federal máximo de SSI será de $1,029 mensuales para una persona elegible y de $1,544 para una pareja en la que ambos cónyuges califiquen.

La cantidad individual puede ser menor según los ingresos que considere la SSA, y algunos estados ofrecen suplementos.

Qué pasa si también recibes jubilación

Quienes cobran tanto Seguro Social como SSI tienen fechas separadas para cada prestación.

En diciembre, recibirán SSI los días 1 y 31, además de su pago del Seguro Social el día 3.

Para la mayoría de los demás beneficiarios del Seguro Social, las fechas de diciembre serán el miércoles 9 para quienes nacieron del 1 al 10 de cualquier mes; el miércoles 16 para los del 11 al 20, y el miércoles 23 para los del 21 al 31.

Las personas interesadas en solicitar SSI pueden acudir a una oficina de la SSA o llamar al 1-800-772-1213.

El número TTY es 1-800-325-0778, con atención de lunes a viernes, de 8 a. m. a 7 p. m., hora local.

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