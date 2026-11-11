El ferry de Nueva York cuesta $5 por viaje, pero algunos pasajeros pueden pagar $1.50

Un boleto de ida en NYC Ferry cuesta $5, pero algunos pasajeros pueden pagar $1.50 por el mismo trayecto. La tarifa reducida representa un ahorro de $3.50 por viaje y está disponible para adultos mayores, personas con discapacidad, usuarios de Fair Fares NYC y estudiantes elegibles.

Quiénes pueden pagar $1.50 y qué documentos necesitan

El programa de descuento de NYC Ferry verifica que los solicitantes pertenezcan a uno de estos tres grupos. Los documentos aceptados dependen de la categoría, que son tres.

Adultos de 65 años o más

Pueden presentar una identificación oficial, como una licencia de conducir, IDNYC, un pasaporte de cualquier país o una identificación tribal o militar.

También se acepta una identificación oficial vencida en los últimos tres años, un acta de nacimiento, documentos de adopción o la tarjeta de Medicare.

Personas con discapacidad

Pueden usar una tarjeta MetroCard u OMNY de tarifa reducida o de Access-A-Ride.

También se aceptan la carta de inscripción de la Comisión para Ciegos del estado de Nueva York o una carta de beneficios por discapacidad del Seguro Social, de la Junta de Jubilación Ferroviaria, del Servicio Postal de Estados Unidos o del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Participantes de Fair Fares NYC

Pueden enviar una foto de su MetroCard vigente de Fair Fares en la que se vea el número de serie.

Otra opción es una captura de ACCESS HRA o de la cuenta Fair Fares OMNY que muestre la inscripción activa, el número de serie y las fechas de inscripción y vencimiento.

El trámite se puede iniciar en la página de boletos de NYC Ferry, donde hay formularios en español, chino, yidis, ruso, coreano y polaco.

La revisión puede tardar hasta 30 días. Si pasa ese plazo y no te dan una respuesta respuesta, escribe a help@ferry.nyc.

El descuento estudiantil tiene su propio trámite

Los alumnos inscritos en escuelas intermedias y secundarias de la ciudad de Nueva York también pueden viajar por $1.50, de lunes a viernes durante el año escolar.

Para obtener el código de descuento, sus padres o tutores deben iniciar sesión o crear una cuenta de NYC Schools.

Las familias de estudiantes de escuelas privadas o chárter pueden pedir a su escuela los datos necesarios para crear la cuenta.

Cuánto cuestan los pases y cómo funcionan los transbordos

El pase de 10 viajes cuesta $30, lo que equivale a $3 por trayecto.

También hay un pase de $15 para viajar sin límite durante 48 horas en todas las rutas de NYC Ferry. Este último solo se vende en la app NYC Ferry.

Los boletos se pueden comprar en la app o en las máquinas de los embarcaderos y vencen a los 90 días de la compra.

Una vez activado el boleto, tienes 120 minutos para cambiar a otra ruta del sistema sin pagar de nuevo.

Ese transbordo no cubre el viaje de regreso. Los horarios publicados indican la hora de salida y debes mostrar el boleto a la tripulación antes de abordar.

Los niños que miden menos de 44 pulgadas viajan gratis si van acompañados de un adulto.

También puedes llevar sin cargo una bicicleta plegable del tamaño de una maleta, siempre que puedas mantenerla contigo durante el trayecto.

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