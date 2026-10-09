Qué hacer en Nueva York por primera vez: lugares imprescindibles y planes gratis

Nueva York puede parecer abrumadora cuando se visita por primera vez. La ciudad tiene cinco boroughs, cientos de barrios y una cantidad casi inagotable de museos, parques, miradores, restaurantes y lugares históricos. Por eso, más que intentar verlo todo, conviene organizar el viaje por zonas y combinar los grandes clásicos con algunos rincones menos obvios.

La primera visita suele concentrarse en Manhattan, pero Nueva York se entiende mejor cuando también se cruza el puente hacia Brooklyn, se recorre una parte de Queens o se reserva tiempo para conocer Harlem y el Bronx. La clave está en elegir bien los recorridos para no pasar el día entero trasladándose de un extremo al otro de la ciudad.

Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island forman la ciudad de Nueva York. Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

Times Square y Broadway: el primer contacto con Nueva York

Times Square es uno de los lugares más impactantes para quienes llegan por primera vez. Las pantallas gigantes, el movimiento constante y la cantidad de personas hacen que la zona sea difícil de comparar con cualquier otro lugar del mundo.

Conviene visitarla tanto de día como de noche. Durante el día permite orientarse mejor y observar la arquitectura de los edificios, mientras que después del atardecer las luces convierten la plaza en uno de los escenarios más reconocibles de la ciudad.

Desde Times Square se puede caminar hasta Broadway, aunque no se trata de una avenida única ni de un teatro específico. Broadway es el circuito teatral más famoso de Nueva York y reúne musicales, obras dramáticas y producciones que cambian durante el año. Para ahorrar, existen funciones con entradas de último momento y espectáculos que ofrecen descuentos en determinados horarios.

La zona también queda cerca de Bryant Park, la Biblioteca Pública de Nueva York y Grand Central Terminal, tres lugares que pueden visitarse en el mismo recorrido.

Puedes ver: Cosas gratis para hacer en Nueva York con niños: 15 planes para disfrutar en familia

Central Park: el parque que organiza Manhattan

Central Park no es solamente un espacio verde entre edificios. Es una de las grandes experiencias de Nueva York y merece varias horas de recorrido, especialmente si es la primera vez en la ciudad.

Entre sus lugares más conocidos están Bethesda Terrace, el lago, Bow Bridge, The Mall, Strawberry Fields y Sheep Meadow. También se puede caminar junto al embalse Jacqueline Kennedy Onassis, visitar el zoológico o simplemente descansar en alguno de sus amplios espacios abiertos.

Una de las mejores formas de conocerlo es ingresar por la zona sur, cerca de Columbus Circle, y avanzar hacia el interior sin intentar abarcarlo completo. El parque es enorme y recorrerlo de punta a punta puede quitar demasiado tiempo del itinerario.

Central Park también permite combinar naturaleza y cultura. En sus alrededores se encuentran el Museo Metropolitano de Arte, el Museo Americano de Historia Natural y el Museo de Arte Moderno, además de numerosos edificios históricos del Upper East Side y el Upper West Side.

Puedes ver: Consulta el mapa oficial de Nueva York con sus principales atracciones y barrios

Estatua de la Libertad y Ellis Island

La Estatua de la Libertad es uno de los lugares imprescindibles para una primera visita a Nueva York. Se puede observar desde distintos puntos de la ciudad, pero la experiencia cambia cuando se llega en ferry hasta Liberty Island.

El recorrido oficial permite visitar Liberty Island y, según el tipo de entrada, acceder al pedestal o a la corona. Conviene reservar con anticipación si se quiere entrar a alguna de esas áreas, ya que la disponibilidad suele ser limitada.

El mismo ferry puede incluir la visita a Ellis Island, donde funciona el Museo Nacional de la Inmigración. Para millones de familias, este lugar tiene un significado especial porque allí pasaron muchos de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos durante los siglos XIX y XX.

Quienes tienen poco tiempo pueden optar por el ferry gratuito de Staten Island. No llega a la isla, pero ofrece buenas vistas de la Estatua de la Libertad, el puerto y el perfil de Manhattan.

Puedes ver: Los destinos baratos para escapar del frío en EE.UU. este invierno

Lower Manhattan: Wall Street, el 11-S y el Oculus

El sur de Manhattan reúne historia, finanzas, arquitectura y algunos de los espacios más visitados de la ciudad.

El recorrido puede comenzar en Wall Street, frente al edificio de la Bolsa de Nueva York, y continuar hasta Federal Hall, Trinity Church y el famoso toro de Wall Street. La zona suele estar llena de visitantes, por lo que conviene ir temprano si se quiere caminar con más tranquilidad.

A pocas cuadras se encuentran el Memorial y el Museo del 11 de Septiembre. Las dos grandes fuentes instaladas en el lugar donde estaban las Torres Gemelas forman un espacio de memoria que merece ser recorrido con respeto. El museo se encuentra debajo de la plaza y conserva objetos, testimonios y documentos relacionados con los atentados.

Muy cerca aparece el Oculus, la estación de transporte diseñada por Santiago Calatrava. Su interior, completamente blanco y de formas curvas, se convirtió en uno de los lugares más fotografiados del Bajo Manhattan.

Puedes ver: Dónde alojarse en Nueva York: hoteles con precios accesibles

Greenwich Village, SoHo y Chinatown

Nueva York no se resume en los grandes miradores. Parte de su encanto aparece al caminar sin un itinerario demasiado rígido por barrios con identidades muy diferentes.

Greenwich Village conserva calles arboladas, edificios de ladrillo, cafés, clubes de jazz y una historia vinculada con la música, la literatura y los movimientos sociales. Washington Square Park es uno de sus puntos más conocidos y un buen lugar para hacer una pausa.

SoHo, cuyo nombre proviene de “South of Houston Street”, combina edificios con fachadas de hierro fundido, galerías, tiendas de diseño y marcas internacionales. Aunque algunas calles se volvieron muy comerciales, todavía conserva una arquitectura particular que permite reconocerlo rápidamente.

Chinatown ofrece otra experiencia. Sus mercados, restaurantes, panaderías y calles comerciales muestran una de las comunidades más antiguas y activas de Manhattan. A pocos pasos se encuentra Little Italy, más pequeña que en el pasado, pero todavía vinculada con restaurantes y celebraciones de la comunidad italiana.

Chelsea, High Line y Hudson Yards

El High Line es uno de los paseos urbanos más originales de Nueva York. El parque fue construido sobre una antigua línea ferroviaria elevada y atraviesa el oeste de Manhattan entre jardines, obras de arte, edificios residenciales y vistas del río Hudson.

El recorrido puede comenzar en Gansevoort Street y continuar hacia Hudson Yards. No es necesario caminarlo completo para disfrutarlo, aunque conviene reservar tiempo porque hay bancos, miradores y espacios donde detenerse.

En el camino aparece Chelsea Market, una antigua fábrica convertida en un mercado gastronómico y comercial. Es una buena alternativa para almorzar o tomar algo antes de seguir el paseo.

Chelsea Market combina gastronomía, arquitectura industrial y ambiente urbano en el oeste de Manhattan. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Hudson Yards reúne edificios modernos, restaurantes y The Vessel, una estructura de escaleras cuya visita y acceso dependen de las condiciones establecidas en cada momento. La zona también permite llegar hasta Little Island y Hudson River Park, dos espacios abiertos junto al río.

Brooklyn Bridge, DUMBO y Brooklyn Heights

Cruzar el puente de Brooklyn a pie es una de las experiencias más memorables para quienes visitan Nueva York por primera vez. El mejor momento depende del gusto de cada viajero: por la mañana hay menos gente, al atardecer aparecen las mejores luces y por la noche se contempla Manhattan iluminada.

El recorrido puede comenzar en Manhattan y terminar en Brooklyn, aunque también es posible hacerlo en sentido contrario. Es importante caminar por el sector peatonal y prestar atención a las bicicletas, que utilizan un espacio específico del puente.

Al llegar a Brooklyn, DUMBO ofrece una de las vistas más conocidas del Empire State Building enmarcado entre edificios de ladrillo. Washington Street, Brooklyn Bridge Park y Pebble Beach son algunos de los puntos más buscados para tomar fotografías.

Brooklyn Heights, con sus calles tranquilas y casas históricas, permite continuar el paseo lejos del ritmo de Manhattan. El Brooklyn Heights Promenade ofrece vistas abiertas del skyline, el puente y el puerto.

Los museos que conviene priorizar

Nueva York tiene museos para casi todos los intereses, pero en una primera visita suele ser mejor elegir uno o dos en lugar de intentar visitar varios el mismo día.

El Museo Metropolitano de Arte es una de las opciones más completas. Su colección abarca miles de años de historia y reúne piezas de distintas culturas, desde el antiguo Egipto hasta el arte europeo y estadounidense.

El Museo Americano de Historia Natural resulta especialmente atractivo para familias y para quienes disfrutan de la ciencia, los animales y el universo. Sus salas de dinosaurios, mamíferos y culturas del mundo son algunas de las más populares.

El MoMA es una referencia para el arte moderno y contemporáneo, mientras que el Museo Guggenheim se destaca tanto por sus obras como por el edificio diseñado por Frank Lloyd Wright.

También vale la pena considerar el Museo de la Ciudad de Nueva York, el Museo del Barrio, el Museo de la Inmigración de Ellis Island y el Museo Nacional del Indígena Americano, ubicado cerca de Battery Park.

Parques y paseos gratuitos

No todo en Nueva York requiere pagar una entrada. Caminar por Central Park, cruzar el puente de Brooklyn, recorrer el High Line, visitar Washington Square Park y pasear por Hudson River Park son algunos de los planes que permiten conocer la ciudad sin gastar dinero.

La Biblioteca Pública de Nueva York, en Bryant Park, también ofrece espacios abiertos al público y exposiciones. Además, quienes viven, trabajan o estudian en el estado de Nueva York pueden acceder a una tarjeta física de biblioteca y utilizar Culture Pass, un programa que permite reservar entradas gratuitas para más de 100 museos, jardines, teatros y otras instituciones culturales. Las reservas dependen de la disponibilidad y deben realizarse en línea.

En verano, la ciudad suma conciertos, funciones al aire libre y actividades comunitarias en parques de los cinco boroughs. Como la programación cambia, conviene consultar los calendarios oficiales antes de planificar el viaje.

Cómo organizar una primera visita

Para aprovechar mejor el tiempo, lo más práctico es agrupar las visitas por zonas. Un día puede dedicarse a Midtown, Times Square, Broadway, Bryant Park y Grand Central Terminal. Otro puede concentrarse en Central Park y los museos del entorno.

Lower Manhattan, la Estatua de la Libertad y el distrito financiero también pueden combinarse, mientras que el puente de Brooklyn conviene visitarlo junto con DUMBO y Brooklyn Heights.

Nueva York tiene una red de metro extensa y generalmente es la forma más eficiente de moverse entre barrios. Sin embargo, algunas distancias que parecen cortas en el mapa pueden llevar tiempo, especialmente cuando se suman las caminatas dentro de las estaciones y las conexiones entre líneas.

Si el viaje incluye niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida, conviene alternar jornadas intensas con recorridos más tranquilos. Una primera visita no tiene que convertirse en una carrera para marcar atracciones: muchas veces, una caminata por un barrio, una pausa en un parque o una vista inesperada desde el metro terminan siendo parte de los mejores recuerdos.

Sigue leyendo:

Día de Muertos en Nueva York 2026: fiestas, altares y actividades para celebrar esta tradición

Airbnb en Nueva York podría permitir 4 huéspedes sin anfitrión: cómo te afectaría

Nueva York a Washington DC: auto o tren, qué conviene más según tiempo y costo