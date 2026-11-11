Hombre de Brooklyn demanda al NYPD por $100 millones tras violento arresto

7 meses después de salir de una licorería de Brooklyn con fracturas, heridas profundas y secuelas emocionales, Timothy Brown decidió llevar su caso ante la justicia federal.

El hombre presentó una demanda por $100 millones de dólares contra la ciudad de Nueva York y el Departamento de Policía (NYPD), además de 2 detectives y sus supervisores, al considerar que fue víctima de un arresto violento e injustificado.

Según ABC 7, la denuncia sostiene que los agentes lo confundieron con un hombre sospechoso de comprar drogas y que, durante la intervención del 14 de abril, recurrieron a fuerza excesiva, lo detuvieron ilegalmente y promovieron cargos sin fundamento. La Policía explicó que los detectives encubiertos creyeron que coincidía con la descripción de la persona que buscaban.

El episodio ocurrió cuando Brown, auxiliar de atención domiciliaria y guardia de seguridad, entró a comprar una botella de vino después de terminar su jornada laboral. De acuerdo con la demanda, 2 detectives vestidos de civil se acercaron y lo sometieron sin identificarse. La secuencia quedó registrada en videos grabados por personas que estaban en el establecimiento.

Según el relato judicial, los agentes lo empujaron contra una pila de botellas. Varios envases se rompieron y Brown fue arrastrado entre los vidrios esparcidos por el suelo. La denuncia cuestiona la necesidad y proporcionalidad de la intervención.

Las lesiones fueron severas. Brown sufrió fracturas en las costillas, la nariz rota, daños en los brazos y una muñeca, además de un golpe en la cabeza. También terminó con una cortadura profunda en una pierna que requirió alrededor de 30 puntos de sutura. 7 meses después, asegura que todavía siente dolor y tiene dificultades para caminar, por lo que necesita apoyarse en un bastón.

A las consecuencias físicas se suman las psicológicas. Brown recibe tratamiento por trastorno de estrés postraumático (TEPT). “Todavía tengo dolor en ciertas partes del cuerpo y esto es algo que tenemos que hacer. La justicia tiene que prevalecer aquí… Fue repugnante y estuvo mal, y tienen que ser castigados”, afirmó el martes al explicar su decisión de demandar.

La acción fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Además de la ciudad y el NYPD, señala a los detectives Volkan Maden y Michael Algerio. La demanda reclama $100 millones por los daños físicos y emocionales que Brown atribuye al operativo. La cifra deberá discutirse en el proceso civil, junto con las pruebas y testimonios.

¿Qué ocurrió después del arresto en Brooklyn?

La versión policial indica que los detectives buscaban a un hombre sospechoso de comprar drogas y consideraron que Brown correspondía a su descripción. Sin embargo, no encontraron sustancias ilegales entre sus pertenencias y posteriormente se confirmó que no era la persona investigada.

Pese a ello, Brown fue acusado inicialmente de resistirse al arresto y obstruir la labor policial. La Fiscalía del Distrito de Brooklyn terminó desestimando los cargos. La demanda cuestiona la intervención y las decisiones que llevaron a procesarlo.

Los abogados sostienen que ninguno de los detectives ha sido acusado penalmente por lo ocurrido. Mina Malik señaló que los agentes continúan trabajando y recibiendo sus salarios y beneficios. “Ya pasaron siete meses y todavía no hay rendición de cuentas por parte de los detectives involucrados. Siguen trabajando, siguen recibiendo un salario y siguen acumulando beneficios para su jubilación. Por eso es necesario que la Policía rinda cuentas”, declaró.

Después del incidente, la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, informó que los detectives implicados fueron despojados de sus placas y armas y asignados a funciones restringidas mientras avanzaba una investigación interna. También se comunicó que la unidad de narcóticos vinculada con el caso fue disuelta y que varios agentes fueron reasignados.

El abogado Derek Sells indicó que su cliente continúa en tratamiento por el trauma psicológico. “El señor Brown también sufre de trastorno de estrés postraumático y está recibiendo tratamiento. Esto ha cambiado su vida por completo y es algo por lo que buscamos justicia”, sostuvo.

Brown busca una compensación por las lesiones y las secuelas que asegura arrastrar desde aquella tarde. El proceso deberá determinar si la actuación de los detectives vulneró sus derechos y qué responsabilidad corresponde a la ciudad y a los funcionarios señalados.

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