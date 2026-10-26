Exdetective de NYPD acusado por crimen en puente George Washington sale libre tras pagar millonaria fianza

Un detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), acusado de disparar y matar a un conductor en el lado neoyorquino del Puente George Washington la semana pasada, está actualmente en libertad bajo fianza.

Identificado como Víctor Romero, de 62, pagó una fianza de un millón de dólares el viernes; consta en los registros del Departamento Correccional de la ciudad.

Romero fue acusado de homicidio involuntario por la muerte a tiros de Koran Irvine, un empleado de Con Edison de 46 años, en un hecho que los funcionarios describieron como un ataque de ira al volante.

En la comparecencia de Romero ante el juez, la fiscalía describió las imágenes de las cámaras de vigilancia que mostraban al exdetective siguiendo agresivamente el automóvil de Irvine el 20 de octubre, después de un incidente en el que ambos estuvieron a punto de chocar al acercarse al puente la noche del martes de la semana pasada.

De acuerdo con los fiscales, minutos después Romero abrió fuego desde el asiento del conductor contra el vehículo de Irvine, hiriéndolo de muerte. Después de la balacera, Romero siguió manejando hacia Nueva Jersey, informó Gothamist.

En un principio, Romero fue acusado de asesinato, pero posteriormente la fiscalía redujo el cargo a homicidio involuntario.

El expolicía fue detenido el miércoles en su lugar de trabajo en Manhattan. La fiscalía señaló que las autoridades le decomisaron tres armas. Romero había servido siete años en el NYPD antes de retirarse en el año 2001.

La siguiente comparecencia de Romero ante la corte está programada para este martes.

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