Salomón Rondón llega a 16 goles con Pachuca y acaricia el título de goleador del Apertura

El delantero venezolano Salomón Rondón anotó de penalti en la victoria por 1-4 de Pachuca sobre Atlas en la decimosexta jornada del Torneo Apertura del fútbol mexicano, alcanzando las 16 anotaciones en la temporada regular.

Con esta cifra, el atacante caraqueño de 37 años de edad extiende a 5 goles su ventaja sobre su perseguidor más cercano, el mexicano Henry Martín, perfilándose para asegurar su segundo título de goleo individual en la Liga MX a falta de una fecha para el cierre del certamen.

Rondón ya se había acreditado el galardón de máximo anotador en el Clausura 2024 luciendo la camiseta de los ‘Tuzos’, trofeo que compartió en aquella oportunidad con Diber Cambindo, Federico Viñas y Uriel Antuna tras registrar 8 tantos.

En la actual campaña, su producción goleadora encabeza a un Pachuca que suma 22 puntos y mantiene vivas sus opciones de acceder a los dos cupos restantes de la fase final, en una tabla apretada donde también compiten León (23 pts), Tijuana (22 pts), Monterrey (21 pts) y Pumas (21 pts).

Por su parte, la zona alta de la clasificación ya cuenta con cinco equipos matemáticamente clasificados a la liguilla: el líder Cruz Azul (32 pts), América (30 pts), Guadalajara (30 pts), Toluca (27 pts) y Atlas (27 pts). Santos Laguna ocupa el sexto puesto con 25 unidades, requiriendo un solo triunfo en la fecha final para amarrar su boleto directo.