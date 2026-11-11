Jensen Huang: su aventura extramatrimonial podría costarle hasta $60,000 millones en Nvidia

Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia, enfrenta una crisis que podría tener consecuencias millonarias para su patrimonio. El ejecutivo admitió el 8 de noviembre de 2026 que fue infiel a su esposa, Lori Huang, mientras la junta directiva de la compañía abrió una investigación independiente tras reportes de que habría sido víctima de un esfuerzo de inteligencia extranjera.

Su relación con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, empresa de centros de datos con sede en Singapur, es el detonante que llevó a Nvidia a abrir la investigación.

Según The New York Times y The Wall Street Journal, autoridades estadounidenses habrían concluido que Huang fue reclutada para obtener información sobre Jensen Huang y posiblemente influir en la venta de chips avanzados a China. Pekín rechazó las acusaciones y las evidencias no han sido publicadas.

Pero además en casa, los documentos corporativos muestran que Lori Huang es cofiduciaria de un fideicomiso familiar que incluía más de 528 millones de acciones de Nvidia al cierre de marzo de 2026. Si la crisis derivara en un divorcio, una parte de esa fortuna podría entrar en disputa bajo las leyes de California, aunque no hay indicios públicos de que la pareja esté considerando separarse.

Lo que podría costarle

Huang y Lori se casaron en 1985, ocho años antes de que él cofundara Nvidia. Por ello, parte de la riqueza acumulada durante el matrimonio podría considerarse propiedad comunitaria bajo las leyes de California.

El estado aplica el principio de divorcio “sin culpa”: la infidelidad, por sí sola, normalmente no concede una mayor participación en los bienes. Sin embargo, si los activos se consideran propiedad comunitaria y no existe un acuerdo prematrimonial aplicable, la ley contempla, en términos generales, una división del 50%.

“En California, todos los bienes adquiridos por un cónyuge durante el matrimonio son propiedad comunitaria”, explicó el abogado especializado en divorcios de alto patrimonio Christopher Melcher a Economic Times. “Ella tendría derecho al 50%”.

Sin embargo, la distribución dependería de la titularidad legal de las acciones, las reglas de los fideicomisos, las sociedades limitadas involucradas y la existencia de acuerdos matrimoniales.

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El patrimonio que está en juego entre los Huang

La fortuna de Huang está distribuida entre fideicomisos familiares y empresas de responsabilidad limitada. Según registros citados por medios financieros, él controla directamente alrededor de 70 millones de acciones, mientras que el fideicomiso conyugal y seis sociedades limitadas involucrarían aproximadamente 600 millones de acciones adicionales.

Si Lori Huang tuviera derecho a cerca de la mitad de esos activos, su participación podría ascender a aproximadamente 335 millones de acciones, valoradas en unos $60,000 millones, según estimaciones publicadas, pero es una estimación de los activos que tendrían que entrar en discusión bajo determinadas condiciones legales y patrimoniales.

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La caída de Nvidia también golpea su fortuna

La fortuna de Huang ya sufrió una caída antes de que se conociera su admisión. El 5 de noviembre, las acciones de Nvidia cayeron más de 9% ante las preocupaciones sobre el gasto en inteligencia artificial, y el patrimonio del ejecutivo disminuyó $15,100 millones, hasta $150,900 millones, según Forbes.

El 9 de noviembre, tras conocerse la investigación, las acciones de Nvidia volvieron a bajar. Forbes estimó que Huang perdió $7,400 millones durante la primera media hora de negociación.

Para los inversionistas, el episodio recuerda que una fortuna concentrada en acciones puede cambiar rápidamente cuando se modifica la confianza del mercado. Quienes tienen una parte importante de sus ahorros en una sola empresa pueden revisar qué proporción de su portafolio depende de ese título y evitar decisiones impulsivas ante movimientos de una sola jornada.

¿Por qué Nvidia abrió una investigación?

La junta directiva anunció el 8 de noviembre que iniciaría una investigación independiente tras reportes de que Huang habría sido objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera.

La compañía afirmó que no tiene razones para creer que se hayan comprometido la seguridad nacional o los secretos corporativos, pero indicó que el comité examinará toda la información disponible.

La revisión estará a cargo de directores independientes, con apoyo de abogados externos. Huang dijo que respalda la investigación y que cooperará plenamente.

La admisión de Huang

En un mensaje enviado a los empleados el 8 de noviembre, Huang reconoció la infidelidad y pidió disculpas a su familia y a la compañía.

“Le debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes”, escribió. “Fui infiel a mi esposa. Mis acciones lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa por lo que hice. Estoy profundamente arrepentido”.

También asumió la responsabilidad por el daño causado y dijo que espera que su familia pueda sanar y recuperar la confianza.

¿Qué puede cambiar para Nvidia con el escándalo de Huang?

La compañía sostiene que Huang seguirá al frente mientras avanza la investigación. Un portavoz dijo a Moneywise que el CEO está comprometido a continuar liderando Nvidia sin interrupción.

Sin embargo, el caso plantea preguntas sobre reputación y gobernanza. Si la revisión identifica fallas en los controles internos, la seguridad de la información o la supervisión del CEO, los inversionistas podrían exigir medidas adicionales. Por ahora, la junta no ha anunciado cambios en el liderazgo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la fortuna de Jensen Huang ante un posible divorcio

¿Jensen Huang admitió una aventura extramatrimonial?

Sí. En un mensaje a los empleados del 8 de noviembre de 2026, escribió que fue infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia y a la compañía.

¿Cuánto podría costarle un divorcio?

No hay una cifra confirmada. Estimaciones calculan que Lori Huang podría tener derecho a cerca de 335 millones de acciones de Nvidia, valoradas en unos $60,000 millones.

¿La infidelidad le daría automáticamente más dinero a su esposa?

No. En California, la infidelidad por sí sola no suele modificar la división de bienes. La distribución depende de la titularidad de los activos, los fideicomisos y los acuerdos existentes.

¿Por qué Nvidia investiga a su CEO?

La junta abrió una investigación independiente después de reportes sobre un posible esfuerzo de espionaje contra Huang. La empresa dijo que no tiene razones para creer que se hayan comprometido secretos corporativos o la seguridad nacional.

Conclusión

La consecuencia más inmediata para Huang, además de un posible divorcio, es una investigación corporativa que podría influir en su futuro en Nvidia. La posible división de su patrimonio dependería de la estructura legal de sus activos y de cualquier decisión de la pareja.

Para los inversionistas, el caso muestra que incluso las compañías más valiosas pueden enfrentar riesgos de reputación y gobernanza. Para los inversionistas de Nvidia, la recomendación es seguir los comunicados oficiales y revisar la concentración de las inversiones, para evitar decisiones precipitadas por rumores o movimientos de una sola jornada.

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