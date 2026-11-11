Nueva York ofrece ayuda a embarazadas para comprar comida

Las embarazadas que viven en el estado de Nueva York pueden recibir ayuda para comprar alimentos mediante WIC. El programa también apoya a quienes están amamantando o tuvieron un bebé en los últimos seis meses, así como a familias con niños menores de 5 años.

Quiénes pueden recibir la ayuda

WIC es el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños.

Para solicitarlo en Nueva York, debes vivir en el estado y cumplir los requisitos del programa.

Los tutores y padres de acogida también pueden pedir la ayuda para un menor de 5 años a su cargo.

Tener empleo no te descalifica, incluso si otros integrantes del hogar también trabajan.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York indica que las familias que reúnan los requisitos pueden inscribirse independientemente de su situación migratoria.

Si ya recibes Medicaid, SNAP –conocido como cupones de alimentos–, asistencia en efectivo de TANF, Essential Plan o beneficios de Head Start o Early Head Start, cumples automáticamente el requisito de ingresos.

La oficina de WIC aún debe revisar los demás requisitos.

Si no participas en ninguno de esos programas, puedes solicitar WIC si el ingreso de tu hogar está dentro de los límites establecidos.

Cuánto puede ganar tu hogar para calificar

Los límites de ingresos de WIC en Nueva York dependen de cuántas personas integran el hogar y están vigentes hasta el 30 de junio de 2027.

Para un hogar de una persona, el límite es de $29,526 al año o $568 a la semana.

Para dos personas, es de $40,034 al año o $770 a la semana.

Para tres, es de $50,542 al año o $972 a la semana, y para cuatro, de $61,050 al año o $1,175 a la semana.

En un hogar de cinco personas, el límite es de $71,558 al año o $1,377 a la semana.

Para seis personas, sube a $82,066 al año o $1,579 a la semana.

Para siete, es de $92,574 al año o $1,781 a la semana, y para ocho, de $103,082 al año o $1,983 a la semana.

Si el hogar tiene más de ocho integrantes, suma $10,508 al límite anual o $203 al semanal por cada persona adicional.

Estas cifras indican cuánto puede ganar el hogar para cumplir el requisito de ingresos de WIC.

Cómo solicitar WIC en Nueva York

Puedes llamar directamente a una oficina local de WIC o usar Wanda, el asistente virtual del programa.

Wanda te conecta con una oficina y un integrante del personal se comunicará contigo para revisar si calificas.

La cita puede realizarse por teléfono o en persona.

Para la cita, reúne documentos que comprueben tu identidad, tus ingresos y tu domicilio.

Una licencia de conducir, un recibo de sueldo y una factura de servicios son ejemplos de los comprobantes que puedes preparar.

Si aprueban tu solicitud, puedes recoger la tarjeta WIC en la oficina o pedir que te la envíen por correo. Con ella podrás comprar los alimentos autorizados por el programa.

Si ya recibías WIC, es posible que todavía califiques.

Puedes consultar con Wanda o con tu oficina local cómo renovar tu inscripción o regresar al programa. Si vas a renovar, puedes conservar la tarjeta que ya tienes.

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