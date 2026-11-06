¿Por qué mucha gente sigue creyendo que Medicare es gratis si la Parte B cuesta $202.90?

Una parte de los estadounidenses cree que Medicare cubre sin costo sus gastos médicos durante la jubilación, pero esa idea puede provocar sorpresas cuando llegan las facturas. Una encuesta de Allianz Life publicada en octubre de 2026 encontró que el 23% de los estadounidenses encuestados considera que el programa es gratis para todos.

Sin embargo, la mayoría de los afiliados paga al menos $202.90 mensuales por la Parte B, además de deducibles y otros gastos médicos.

El problema no termina con la prima mensual. Una hospitalización puede generar un deducible de $1,736, mientras que los medicamentos y los cuidados prolongados pueden representar gastos adicionales que necesitas incluir en tu presupuesto.

Medicare tiene costos aunque no pagues por la Parte A

Medicare es el programa federal de seguro médico para personas de 65 años o más y algunos adultos jóvenes con determinadas discapacidades. Aunque cerca de 99% de los beneficiarios recibe la Parte A sin pagar una prima mensual, eso no significa que toda la atención médica sea gratuita.

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La Parte A cubre hospitalizaciones, cuidados en centros de enfermería especializada y algunos servicios de salud en el hogar. Para recibirla sin pagar una prima mensual, generalmente necesitas acumular 40 trimestres de trabajo, equivalentes a unos 10 años, pagando impuestos de Medicare. También puedes cumplir este requisito mediante el historial laboral de tu cónyuge.

En 2026, el deducible hospitalario de la Parte A es de $1,736 por periodo de beneficios. Si la hospitalización se prolonga, también puedes enfrentar estos cargos:

Días 61 al 90: $434 diarios

Días 91 al 150: $868 diarios por cada día de reserva de por vida utilizado

Quienes no reúnen los requisitos para recibir la Parte A sin prima pueden pagar $311 o $565 mensuales, según su historial laboral.

La Parte B cuesta más de $2,400 al año

La Parte B cubre consultas médicas, servicios ambulatorios, determinados servicios de salud en el hogar y equipos médicos.

En 2026, la prima mensual estándar es de $202.90, equivalente a $2,434.80 durante 12 meses. El monto puede ser mayor para quienes tienen ingresos elevados.

Además, debes cubrir un deducible anual de $283. Después de pagarlo, generalmente eres responsable de 20% del costo aprobado por Medicare para los servicios cubiertos.

Kelly LaVigne, vicepresidente de Consumer Insights de Allianz Life, advirtió a Yahoo Finance que “los estadounidenses comprenden claramente que los costos de atención médica pueden amenazar su seguridad financiera durante la jubilación”.

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La encuesta de Allianz encontró que 61% teme no poder pagar la atención médica que necesitará durante esa etapa.

Medicare tampoco cubre todos los medicamentos y cuidados

Otro error frecuente es pensar que Medicare incluye automáticamente los medicamentos recetados. La encuesta de Allianz encontró que 43% de los participantes cree que esos fármacos están cubiertos por el programa estándar.

En realidad, Original Medicare incluye las Partes A y B, pero necesitas contratar un plan separado de la Parte D para obtener cobertura de medicamentos recetados. En 2026, el límite anual de gastos de bolsillo es de $2,100 para los medicamentos cubiertos por la Parte D de Medicare.

También debes considerar los cuidados prolongados. Medicare no cubre de manera general la asistencia cotidiana que una persona puede necesitar durante meses o años en una residencia.

La encuesta encontró que 34% de los estadounidenses cree que esos servicios sí están incluidos.

LaVigne advirtió a Yahoo Finance que “la idea equivocada sobre los cuidados prolongados puede ser la más preocupante”.

Medicare sí puede cubrir determinados servicios de enfermería especializada y rehabilitación después de una hospitalización que cumpla los requisitos, pero eso no equivale a pagar una estancia prolongada.

Cumplir 65 años no significa que todos tus gastos estén cubiertos

La inscripción inicial en Medicare comprende siete meses: los tres anteriores al mes en que cumples 65 años, el propio mes y los tres posteriores.

Puedes retrasar la inscripción en la Parte B sin recibir una penalización si tienes cobertura médica basada en un empleo activo, ya sea tuyo o de tu cónyuge. No basta con tener cualquier seguro laboral o de jubilación.

Por eso, si estás cerca de la jubilación, revisa tu situación laboral, tus ingresos y las opciones disponibles antes de elegir una cobertura. Si te jubilas antes de los 65 años, también necesitarás otra alternativa de seguro médico durante ese periodo.

¿Cómo puedes calcular tus gastos de Medicare?

Para evitar que los gastos médicos reduzcan tus ahorros, incorpora estos conceptos a tu presupuesto:

Prima mensual: cuánto pagarás por las Partes B y D

cuánto pagarás por las Partes B y D Deducibles y copagos: cuánto tendrás que cubrir por consultas y tratamientos

cuánto tendrás que cubrir por consultas y tratamientos Medicamentos: costo del plan de la Parte D y de tus recetas

costo del plan de la Parte D y de tus recetas Cuidados prolongados: cómo cubrirías servicios que Medicare no incluye

Puedes consultar los costos y comparar opciones en Medicare.gov. También revisa si calificas para programas estatales que ayudan a pagar primas, deducibles y otros gastos médicos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los costos de Medicare en 2026

¿Medicare es gratis cuando cumples 65 años?

No. La mayoría recibe la Parte A sin prima mensual, pero debes pagar la Parte B y otros gastos médicos.

¿Cuánto cuesta Medicare Parte B en 2026?

La prima estándar es de $202.90 mensuales, aunque puede aumentar según tus ingresos. También existe un deducible anual de $283.

¿Medicare cubre los medicamentos recetados?

Necesitas contratar un plan de la Parte D o elegir una alternativa que incluya esa protección.

¿Medicare paga una residencia para adultos mayores?

No cubre los cuidados prolongados de manera general. Puede pagar determinados servicios de enfermería especializada bajo condiciones específicas.

¿Qué pasa si no me inscribo a los 65 años?

Si no tienes una cobertura laboral que permita retrasar la inscripción, podrías enfrentar penalizaciones y primas más altas.

Conclusión

La jubilación no elimina los gastos médicos y contar con Medicare tampoco garantiza que todas tus necesidades de salud estén cubiertas. Si estás cerca de los 65 años, calcula las primas, los deducibles y los servicios excluidos para evitar que tengas que recurrir a tus ahorros para afrontar gastos médicos inesperados.

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