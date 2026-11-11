Repartirán pavos gratis en el Bronx y Queens antes de Acción de Gracias

Varias jornadas en el Bronx y Queens ofrecerán pavos gratis antes del jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias. La entrega en Jamaica también incluirá pollo, rabo de res y verduras, mientras que en el centro comercial Bay Plaza habrá que recoger un boleto antes del día del reparto.

Queens: reparto de pavos y verduras en Jamaica

La oficina de la concejal Nantasha Williams, vicepresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, realizará la entrega del Distrito 27 el sábado 21 de noviembre de 2026, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

La jornada tendrá lugar en el estacionamiento de la iglesia Morning Star Missionary Baptist Church, en 114-44 Merrick Blvd., Jamaica, NY 11433.

Se ofrecerán pavo, pollo, rabo de res y verduras hasta agotar existencias.

El límite de una porción de proteína por hogar significa que una familia podrá recibir pavo, pollo o rabo de res, según la disponibilidad del día.

Quienes planeen asistir pueden confirmar su asistencia en Eventbrite.

Si tienes preguntas sobre el reparto, puedes llamar a la oficina del Distrito 27 al 718-776-3700 o escribir a District27@council.nyc.gov.

El Bronx: entregas del 20 al 22 de noviembre

El viernes 20 de noviembre habrá un reparto a las 3:00 p.m. en el patio de la escuela P.S. 7 Milton Fein, en 3201 Kingsbridge Ave., Bronx, NY 10463.

La actividad cuenta con el patrocinio del concejal Eric Dinowitz, representante del Distrito 11.

El sábado 21, The Gardiner Foundation realizará su entrega anual de pavos gratis de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en las canchas de baloncesto de St. James Park, en 2550 Jerome Avenue, Bronx, NY 10468.

La fundación publicó los detalles de la jornada en Eventbrite.

El domingo 22, The Tashane Way Foundation repartirá pavos y otros artículos para la celebración frente al 671 Westchester Avenue, en el complejo St. Mary’s Park Houses, en el sur del Bronx.

La entrega comenzará al mediodía y seguirá hasta agotar existencias.

La fundación, que organiza la jornada en memoria de Christopher Tashane Byrd, recomienda llegar temprano.

Bay Plaza: el boleto se recoge cuatro días antes

The Mall at Bay Plaza entregará los pavos el martes 24 de noviembre, pero el boleto gratuito se recoge el viernes 20, a partir de las 5:00 p.m., durante el noveno encendido anual de su árbol de Navidad.

El punto de entrega de boletos estará en la entrada del área Village, en la planta baja del centro comercial.

Cada familia podrá recibir un pavo y deberá presentar el boleto al recogerlo. Si eliges esta opción, planifica dos visitas: una para obtener el boleto el viernes y otra para recoger el pavo el martes.

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