Compras navideñas en EE.UU. crecerán 4.5%, el mayor avance desde 2021

Las compras navideñas en Estados Unidos podrían registrar su mayor crecimiento en cinco años, pero el aumento de los precios limitará cuánto más podrán llevar los consumidores a casa.

Visa prevé que las ventas minoristas de noviembre y diciembre de 2026 subirán 4.5% frente al año anterior, el avance más fuerte desde 2021. La proyección también anticipa que cada consumidor gastará en promedio $777 en regalos.

Aunque la cifra refleja una temporada comercial activa, Visa calcula que los precios de los artículos relacionados con las fiestas aumentarán, pero que el crecimiento del gasto real será de apenas 1.1%.

Gastarás más, pero no necesariamente comprarás más.

La proyección de Visa Business and Economic Insights contempla un aumento de 5.6% en el gasto promedio previsto para regalos, frente a los $736 que los consumidores dijeron que gastarían en 2025.

La diferencia es importante. Una parte del incremento se deberá a los precios más altos, pero no a una mayor cantidad de productos en sus carritos de compra.

Visa estima que los precios de los artículos relacionados con las fiestas subirán aproximadamente 3.4%. Su análisis también advierte que el crecimiento de las ventas estará impulsado en buena medida por los precios y no por un aumento equivalente en el volumen de compras.

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“Los consumidores llegan a las fiestas con la capacidad y la disposición para gastar, aunque están pensando cuidadosamente dónde destinan ese dinero”, señaló Michael Brown, economista principal de Visa en Estados Unidos.

Las familias buscarán regalos más baratos para cuidar el presupuesto

El aumento del gasto previsto no significa que todos los hogares tengan la misma capacidad para comprar. Según la encuesta de Visa realizada en octubre, aproximadamente uno de cada tres consumidores con ingresos inferiores a $100,000 planea cambiar a marcas o tiendas más económicas para comprar regalos.

La compañía también encontró diferencias entre los deseos de los consumidores y sus prioridades de gasto. Más de la mitad de los encuestados mencionó los viajes y los eventos como experiencias que les gustaría disfrutar, pero solo 15% priorizará gastar en experiencias, frente a 27% que dará preferencia a los regalos físicos.

El costo de viajar también influye en esa decisión. De acuerdo con el análisis de transacciones de Visa, los hogares con ingresos superiores a $200,000 fueron el único grupo que aumentó tanto las reservas como el gasto en boletos de avión durante septiembre.

En cambio, los hogares de menores ingresos redujeron sus reservas y desembolsos para vuelos. Para muchas familias, esto puede traducirse en una Navidad más centrada en regalos y compras para el hogar que en viajes.

Otras previsiones también apuntan a más ventas navideñas

Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas (NRF) calcula que las ventas de noviembre y diciembre crecerán 4.2% en 2026, hasta alcanzar aproximadamente $1.013 billones. La estimación es ligeramente inferior a la de Visa, aunque ambas anticipan una temporada de mayor actividad comercial.

Matthew Shay, presidente y director ejecutivo de la NRF, sostuvo que la previsión refleja la confianza en que los consumidores darán prioridad a las fiestas, aunque seguirán atentos a sus presupuestos.

La organización también espera que los comercios contraten entre 325,000 y 375,000 trabajadores temporales para atender la demanda de fin de año, un nivel similar al estimado para la temporada anterior.

Deloitte, por su parte, proyecta que las ventas minoristas durante el periodo de noviembre de 2026 a enero de 2027 crecerán entre 4% y 4.8%. La consultora calcula que las ventas por internet aumentarán entre 7.5% y 8.4%, lo que refuerza la importancia de comparar precios y promociones en línea.

Natalie Martini, vicepresidenta de Deloitte y responsable del sector minorista y de productos de consumo en Estados Unidos, señaló que los compradores buscan obtener más valor por su dinero y recurren a promociones y cambios de marca para administrar sus gastos.

Cómo evitar que las compras de Navidad se salgan de control

El crecimiento de las ventas no significa que debas aumentar tu presupuesto. Si quieres aprovechar las ofertas sin acumular deudas, puedes tomar algunas medidas antes de comenzar las compras:

Establece un límite: define cuánto puedes gastar en regalos, comida y decoración

define cuánto puedes gastar en regalos, comida y decoración Compara precios: revisa el costo del mismo producto en distintas tiendas

revisa el costo del mismo producto en distintas tiendas Prioriza necesidades: separa los regalos indispensables de las compras que puedes evitar

separa los regalos indispensables de las compras que puedes evitar Revisa las promociones: comprueba el precio anterior y las condiciones de cada descuento

comprueba el precio anterior y las condiciones de cada descuento Controla el crédito: calcula cuánto pagarás si financias tus compras y evita comprometer ingresos futuros

La diferencia entre el crecimiento de las ventas y el gasto real también es una señal para no confundir una temporada comercial fuerte con una mayor capacidad de compra de todos los hogares.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las estimaciones de compras navideñas en EE.UU.

¿Cuánto crecerán las compras navideñas en Estados Unidos en 2026?

Visa proyecta un aumento de 4.5% en las ventas minoristas de noviembre y diciembre, el mayor crecimiento desde 2021.

¿Cuánto gastará cada consumidor en regalos?

La encuesta de Visa calcula un gasto promedio de $777 por persona, 5.6% más que los $736 previstos para 2025.

¿El aumento de 4.5% significa que se comprarán más productos?

No necesariamente. Visa estima que el gasto real, después de ajustar por los precios, crecerá apenas 1.1%.

¿Qué pronostica la Federación Nacional de Minoristas?

La NRF prevé que las ventas de noviembre y diciembre aumentarán 4.2%, hasta alcanzar $1.013 billones.

¿Cómo puedes reducir tus gastos navideños?

Establece un presupuesto, compara precios, aprovecha descuentos verificables y evita financiar compras que no puedas pagar.

Conclusión

Las previsiones de Visa apuntan a una temporada navideña con más actividad comercial, pero el incremento de las ventas no garantiza un mayor poder adquisitivo. Si los precios absorben buena parte del crecimiento, el reto para los hogares será conseguir los regalos y cubrir los gastos de las fiestas sin comprometer el presupuesto de los primeros meses de 2027.

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