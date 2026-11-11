Sylvester Stallone y Anthony Ippolito celebran 50 años de Rocky en Brooklyn

Hace casi una semana, Sylvester Stallone y Anthony Ippolito coincidieron en el Kings Theatre de Brooklyn, Nueva York, para ser parte de la celebración de los 50 años del lanzamiento de “Rocky”, la primera de las películas del personaje que marcó la carrera de Stallone y que ahora también marca la de Ippolito.

Según se ha compartido en un comunicado de prensa, este evento en Brooklyn fue “muy significativo” porque “reunió al hombre detrás del personaje original con el actor que ahora dará vida a su historia en la pantalla”.

Durante este evento celebratorio, los asistentes pudieron disfrutar de “ROCKY in Concert”, una presentación especial de la película original de 1976 en pantalla gigante. Hay que recordar que en los últimos meses se ha estado impulsando la presentación de “ROCKY in Convert” como parte de una estrategia para mantener el legado del personaje, al mismo tiempo que prepara a los fanáticos para la precuela.

Crédito: Cortesía

¿Qué se sabe de “I Play Rocky”?

Esta celebración del aniversario sirvió para promocionar “I Play Rocky”, una película biográfica en la que se cuenta la historia real de Stallone y su convicción de que no solo estaba destinado a escribir Rocky, sino a ser Rocky Balboa.

En esta película, Stallone será interpretado por Anthony Ippolito, quien es un actor que ha interpretado a otros famosos actores en el pasado, porque también le dio vida a Al Pacino en la miniserie “The Offer”.

“I Play Rocky” fue dirigida por Peter Farrelly, ganador del Oscar por “Green Book”. Según Amazon MGM Studios, esta película se estrenará en algunas salas de cine este mismo mes.

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