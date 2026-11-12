5 productos congelados que no engordan: son perfectos para Navidad

La comida en abundancia y diversos postres son parte de las tradiciones típicas de la Navidad, por lo que cuidar de las porciones es un desafío. Pero, si tu intención es no engordar, existen opciones prácticas, saludables e igualmente deliciosas para compartir.

Algunos productos congelados pueden ayudar a organizar las comidas y mantener bajo control el consumo de calorías. La dietista deportiva Tara Collingwood, experta en nutrición, ejercicio físico y promoción de la salud, recomienda elegir productos con proteínas, fibra y cantidades moderadas de sodio.

“Las proteínas y la fibra ayudan a la saciedad. Elige comidas con al menos 20 g de proteína y algo de fibra para sentirte más satisfecho”, explica para el portal Eat This Not That. También es importante evitar las alternativas muy procesadas, con exceso de grasas o azúcares.

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5 productos congelados que te ayudan a no engordar durante Navidad

1. Comidas congeladas Smart Ones

La marca ofrece desayunos y platos principales con porciones controladas, un detalle útil para evitar servir cantidades mayores de las que necesitan.

Collingwood señala que estas comidas congeladas “tienen una variedad de platos principales pensados ​​para quienes controlan las calorías”. Además, ofrecen una amplia selección, desde desayunos hasta cenas, según la especialista.

2. Platos preparados Healthy Choice

Sus comidas incluyen alternativas con pollo, vegetales y otros ingredientes que pueden aportar proteínas y fibra. También ofrecen sus comidas con porciones controladas.

“Son platos bajos en calorías y altos en proteínas y vegetales, con opciones como los tazones de pollo a la parrilla con verduras o los tazones energéticos de curry de coliflor, que son buenas alternativas”, asegura Collingwood.

3. Verduras congeladas Green Giant

El brócoli, las zanahorias y otras verduras congeladas son acompañamientos prácticos para las cenas navideñas. Aportan volumen, fibra y nutrientes, generalmente con pocas calorías cuando se compran sin salsas ni mantequilla añadida.

4. Barras de yogur griego helado Yasso

Estas barras pueden ser una alternativa en lugar de porciones grandes de helado o pasteles. Tara Collingwood dice que algunas de las barras de yogurt helado tienen entre 80 y 100 caloría, por lo que el capricho por un dulce no afectará tu peso.

5. Productos congelados Dr. Praeger’s

La marca comercializa hamburguesas vegetales, bocaditos de verduras y palitos de pescado. Estas opciones pueden incorporarse a una comida con ensalada o vegetales al vapor. La especialista destaca que estos productos “tienen menos grasas saturadas y calorías, y no contienen aditivos artificiales”.

¿Cómo elegirlos sin excederte en Navidad?

Ninguno de estos alimentos garantiza que no aumentarás de peso. La clave está en las porciones y en el conjunto de la alimentación. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos recomienda revisar cuántas porciones contiene cada envase, porque la información nutricional puede corresponder a una cantidad menor que la que se consume.

Además, la American Heart Association (AHA) aconseja elegir frutas y verduras congeladas sin salsas, azúcar o sal añadida. Así, estos productos pueden ser aliados para disfrutar de las fiestas sin descuidar los hábitos alimenticios.

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