Báscula mecánica o digital: cuál es más efectiva para medir tu peso corporal

Si ya te fijaste el objetivo de perder peso, uno de los aliados que vas a necesitar en casa es la báscula. Sin caer en una obsesión diaria, al final es la única forma de medir los resultados reales: a través de los números que arroja cada vez que te subes a ella.

Las opciones más comunes son: báscula mecánica, también llamada analógica o de dial, y báscula digital, que muestra el peso mediante una pantalla electrónica. ¿Pero cuál es más efectiva?

Lógicamente, ambas sirven para conocer el peso corporal en un momento preciso, pero expertos consideran que la báscula digital suele ser más precisa y consistente para el uso doméstico, siempre que la batería esté funcionando y esté colocada correctamente.

Cada sistema utiliza un mecanismo distinto, el cual transforma la fuerza ejercida por el cuerpo en una lectura de peso corporal, que generalmente puede ser en kilos, gramos o libras.

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¿Cuál pesa con mayor precisión: la báscula mecánica o la digital?

Un estudio de Rutgers, publicado en BMC Public Health, evaluó 61 básculas domésticas: 43 digitales y 18 de dial. Los investigadores utilizaron pesos de calibración certificados de entre 10 y 110 kilogramos para comparar las lecturas.

Los resultados mostraron que las básculas digitales medían con mayor precisión las cargas utilizadas en las pruebas. Las básculas de dial presentaron una imprecisión significativamente mayor en todos los pesos evaluados.

Además, antes de realizar la calibración, las digitales mostraban cero, mientras que las de dial presentaban un peso inicial promedio de aproximadamente 0,95 kilogramos.

Los autores concluyeron que las básculas digitales domésticas proporcionaban mediciones suficientemente precisas y consistentes para investigaciones de salud pública.

En este sentido, si el objetivo es elegir entre una báscula mecánica y una digital para controlar el peso corporal en casa, la digital ofrece una ventaja en precisión y consistencia.

La forma de pesarte puede cambiar el resultado

Comprar una báscula digital no garantiza por sí solo una medición exacta. La técnica utilizada también importa.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan utilizar siempre la misma báscula y pesarse a la misma hora del día, con ropa similar, cuando se hace seguimiento del peso.

Además, las instrucciones utilizadas por el propio CDC para sus mediciones indican colocar la báscula sobre una superficie plana y sin alfombra, quitarse los zapatos y prendas exteriores pesadas. Asimismo, debes colocarte en el centro de la plataforma y permanecer quieto durante la medición.

También conviene utilizar siempre el mismo aparato cuando se pretende conocer la evolución del peso. Dos básculas diferentes pueden mostrar pequeñas diferencias aunque ambas funcionen correctamente.

En último caso, si ya tienes una báscula mecánica, puede seguir siendo muy útil por su funcionamiento sencillo, porque no necesita baterías y porque algunos modelos son resistentes y duraderos. No significa que por ser analógica dejes de aprovecharla.

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