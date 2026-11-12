Buscan cocinero para las oficinas de Duolingo en Manhattan, pagan $23 la hora

Flik Hospitality Group busca contratar de inmediato a un cocinero de tiempo completo para las oficinas de Duolingo en Manhattan. El puesto paga entre $22 y $23 por hora, con un turno de lunes a viernes y un receso de invierno pagado.

Horario, ubicación y experiencia requerida

El turno va de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. en 4 World Trade Center, en 150 Greenwich Street, Nueva York, NY 10007.

La empresa dará más detalles durante la entrevista.

Aunque el trabajo se realiza en las oficinas de Duolingo, la contratación está a cargo de Flik Hospitality Group, a través de Compass Group.

Para postularte, necesitas experiencia previa en preparación de ingredientes, cocina y servicios de catering.

La persona contratada seguirá recetas estandarizadas, probará los alimentos y controlará las porciones, la presentación y la temperatura de los platos que sirva o prepare para entrega.

El trabajo también incluye gestionar los tickets durante el servicio, llevar registros, ayudar a planificar la producción y colaborar con los pedidos y la recepción de alimentos y suministros.

Al terminar, deberá limpiar la cocina, mantener ordenados los refrigeradores y almacenes, y guardar o desechar los sobrantes de forma segura.

Entre las medidas de seguridad, Flik exige guantes resistentes a cortes al manipular cuchillos o limpiar rebanadoras, protección térmica para manejar bandejas calientes y calzado antideslizante.

El cocinero también deberá reportar fallas de equipo o accidentes y asistir a reuniones de seguridad.

Bono, ayuda para traslados y otros beneficios

Además del salario, la oferta anuncia un bono, una asignación para gastos de traslado y un receso de invierno pagado.

También menciona un bono interno por recomendación de candidatos.

Las comidas gratuitas, los uniformes y el servicio de lavandería se ofrecen en determinadas sedes.

Los beneficios de tiempo completo incluyen cobertura médica, dental y de la vista, seguros de vida y discapacidad, beneficios de transporte, cuentas de gastos flexibles y un programa de asistencia al empleado.

Flik también ofrece un plan de jubilación, descuentos, programas de bienestar, protección contra el robo de identidad y seguro para mascotas, entre otras coberturas voluntarias.

Cómo solicitar el puesto de cocinero

Compass Group recibe solicitudes de forma continua y solo por vía electrónica.

Entra a la vacante oficial de Compass Group, identificada como ‘Cook (Full Time)’, con el número de requisición 1580889.

También puedes iniciar el trámite enviando la palabra JOB al 75000 y buscando el número 1580889.

El sistema usa un asistente de contratación con inteligencia artificial. Pueden aplicarse cargos por mensajes y datos. Envía STOP para cancelar los mensajes o HELP para pedir ayuda.

La empresa indica que considerará a todos los candidatos que cumplan los requisitos, incluidas las personas con antecedentes penales, conforme a las leyes aplicables. Los aspirantes deben poder realizar las funciones esenciales del puesto con o sin ajustes razonables.

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