Buscan lavaplatos en Manhattan para trabajar de lunes a viernes por $19 la hora

Flik Hospitality Group busca contratar de inmediato a un lavaplatos de tiempo completo en Manhattan. El empleo paga una tarifa fija de $19 por hora y tiene un turno de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Qué experiencia pide la empresa

Para postularte necesitas experiencia previa en la recepción de suministros y en tareas de limpieza y desinfección.

La vacante está ubicada en el código postal 10020 de Manhattan y la empresa dará más detalles del horario durante la entrevista.

La persona contratada retirará los restos de comida de platos y bandejas, enjuagará la vajilla y la lavará a mano o a máquina, según el equipo disponible.

También lavará ollas y sartenes, pulirá cubiertos y comprobará que la temperatura del agua y los niveles de los productos químicos se ajusten a las normas de limpieza y seguridad.

El trabajo incluye barrer y trapear los pisos de la cocina, limpiar mesas, paredes, refrigeradores y superficies de preparación de alimentos, y retirar la basura y lavar sus contenedores.

Además, el lavaplatos ayudará a cargar, descargar y trasladar suministros y equipos entre el almacén y las áreas de trabajo.

Qué beneficios ofrece el puesto

Por tratarse de un empleo de tiempo completo, la oferta incluye cobertura médica, dental y de la vista, seguros de vida y discapacidad, beneficios de transporte, un programa de asistencia para empleados y cuentas de gastos flexibles.

Flik también ofrece a su personal de tiempo completo y parcial un plan de jubilación, programas de compras y descuentos, recursos de salud y bienestar, protección contra el robo de identidad y seguro para mascotas.

Entre los beneficios voluntarios figuran coberturas para enfermedades graves, accidentes y hospitalización, así como servicios legales y opciones de seguro para autos y viviendas.

Las comidas gratuitas, los uniformes y el servicio de lavandería están disponibles en ciertas sedes.

La empresa también ofrece un bono interno por recomendación de candidatos. El personal puede ser elegible para tiempo libre remunerado o no remunerado conforme a las leyes aplicables.

Cómo solicitar el empleo de lavaplatos

Las solicitudes se reciben de forma continua y únicamente por vía electrónica.

Para postularte, entra a la vacante en el portal de Compass Group y busca el puesto ‘Dishwasher (Full Time)’, con el número de requisición 1589267.

También puedes iniciar el trámite por mensaje de texto: envía JOB al 75000 y busca el número 1589267.

El asistente de contratación con inteligencia artificial te guiará durante el proceso.

Pueden aplicarse cargos por mensajes y datos. Envía STOP para dejar de recibir mensajes o HELP para pedir ayuda.

Compass Group indica que considerará a las personas que cumplan los requisitos, incluidas aquellas con antecedentes penales, de conformidad con las leyes aplicables, entre ellas la Ley de Oportunidades Justas de Nueva York.

Los candidatos deben poder realizar las funciones esenciales del puesto, con o sin ajustes razonables.

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