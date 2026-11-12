Cómo recibir $1,029 al mes del Seguro Social en 2027 si tienes más de 65 años o una discapacidad

En 2027, el pago federal de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) subirá a un máximo de $1,029 al mes por persona. Puedes solicitar esta ayuda si tienes 65 años o más, tienes ceguera o una discapacidad que cumple los criterios del programa, y tus ingresos y recursos son limitados.

Quiénes pueden solicitar SSI

La Administración del Seguro Social (SSA) administra SSI, pero este programa es distinto de la jubilación del Seguro Social.

Si solicitas SSI por edad, puedes hacerlo desde que cumples 65 años y no necesitas demostrar una discapacidad.

Si eres menor de 65, puedes calificar por ceguera o por una discapacidad que reúna los requisitos de la SSA.

En 2027, para calificar para SSI, una persona puede tener hasta $2,000 en ahorros y otros bienes que el Seguro Social toma en cuenta. Para una pareja, el límite es de $3,000 entre ambos.

Estos recursos son bienes que la agencia toma en cuenta, como el dinero en cuentas bancarias.

No todo lo que posees se suma al límite. La vivienda principal y, por lo general, un vehículo que usas para transportarte pueden quedar excluidos.

Qué determina si recibirás los $1,029 completos

El máximo federal individual pasará de $994 a $1,029 al mes, un aumento de $35.

Para una pareja en la que ambos cónyuges califican, el máximo conjunto subirá de $1,491 a $1,544 mensuales.

El cambio se debe al ajuste por costo de vida del 3.6%, calculado a partir del aumento del índice de precios CPI-W entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo trimestre de 2026.

Calificar para SSI no garantiza el pago máximo. La SSA calcula qué parte de tus ingresos cuenta para el programa y la descuenta del beneficio.

En ese cálculo pueden influir tu salario, una pensión, otras prestaciones del Seguro Social, los ingresos de tu cónyuge y tu situación de vivienda.

Algunos estados agregan un suplemento al pago federal.

En 2027, si un estudiante recibe SSI, trabaja y cumple los requisitos de esta regla, el Seguro Social puede dejar de contar hasta $2,500 de su sueldo al mes al calcular cuánto le pagará de SSI.

El tope es de $10,080 en todo el año. Por ejemplo, si gana $2,500 al mes durante cuatro meses, habrá usado $10,000 de ese tope y solo le quedarán $80 por excluir el resto del año.

En 2026, los topes son de $2,410 al mes y $9,730 al año.

Estas cifras se refieren al sueldo que puede quedar fuera del cálculo, no a dinero extra que paga el Seguro Social.

Cómo solicitar el beneficio y cuándo comienza el aumento

Puedes iniciar el trámite en la página de solicitudes de SSI o llamar al 1-800-772-1213 para pedir una cita.

Ten a mano información sobre tus ingresos, cuentas bancarias y gastos de vivienda.

Si solicitas la ayuda por discapacidad, prepara también los datos de los profesionales o centros médicos que te atienden.

Si ya recibes SSI, el primer pago con el aumento de 2027 se enviará el 31 de diciembre de 2026.

Ese depósito corresponde a enero y se adelanta por el feriado de Año Nuevo.

Según la SSA, el incremento de SSI llegará a unos 7.3 millones de beneficiarios.

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