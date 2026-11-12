Daddy Yankee deja una reflexión a sus seguidores: “Aspira, pero no ambiciones”

Durante este miércoles, Daddy Yankee fue el centro de las miradas en la ceremonia de antesala para los Latin Grammy 2026 que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, y al durante la alfombra roja, dejó una gran reflexión a todos sus seguidores.

El “Big Boss” fue reconocido como Persona del Año, como reconocimiento a todo lo que ha logrado durante 30 años en la industria, no solamente del reguetón, sino de la música en general, y asistió junto a su madre para ser honrado.

Daddy Yankee deja una enseñanza para sus fans

Previo a todo el espectáculo que armaron distintos artistas dedicados al cantautor boricua, en su pase por la alfombra acompañado evidentemente de su madre, a Yankee le consultaron, cuál era más importante después de tantos años como uno de los líderes del movimiento.

“Uno puede trabajar con mucho esfuerzo, pero tú no tienes el control de todas las cosas. Tienes el control de tus decisiones, de tus acciones; puedes aspirar a mucho, pero ten cuidado con ambicionar, que no es lo mismo. Aspira, no ambiciones y siempre pon a Jesús en tu corazón”, expresó de forma reflexiva Daddy Yankee.

Daddy Yankee, querido y admirado por todos

Fueron muchas las palabras de admiración, respeto y cariño que expresaron cada uno de los artistas que tuvieron la oportunidad, dejando ver más allá que el talento de Yankee, su humanidad, que le hizo ganar el cariño de toda la industria.

Uno de los que más se inspiró con su discurso fue J Balvin, leyendo una extensa carta que tuvo sus momentos de anécdotas, de diversión, pero sobre todo, de demostración de la ejemplar persona que es el reguetonero boricua, para cada uno de los cantantes de la música urbana.

Asimismo, Daddy Yankee se expresó con un discurso de alrededor de 15 minutos, donde abordó todo lo que pudo, incluyendo sus comienzos y lo duro que fue darle exposición y expansión al género urbano en aquellos tiempos. Asimismo, agradeció a sus padres y a los colegas que estuvieron con él desde sus inicios.

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