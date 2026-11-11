¿Cuál es la condena que deberá cumplir Russell Brand al ser declarado culpable?

A finales de la semana pasada, el excomediante Russell Brad fue declarado culpable en Londres, Inglaterra, de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual. El hombre de 51 años fue calificado por el juez como un “depredador sexual” y deberá cumplir con la condena de 10 años y medio de prisión.

En la lectura de la condena, el juez Joel Bennathan destacó: “Lleven lo que lleven las mujeres, vayan donde vayan, beban lo que beban, conservan el derecho a decir no y a exigir justicia ante los tribunales cuando depredadores sexuales, como usted, Russell Brand, actúan sin su consentimiento”.

Al compartir la decisión, también se destacó que Brand no podrá solicitar libertad condicional hasta cumplir con tres partes de la condena. Incluso, el excomediante será observado para que, cuando se cumpla el tiempo, pueda o no hacer la solicitud.

“En su declaración escrita, la víctima describió su lucha por comer o dormir, su ausencia laboral durante al menos tres meses y el abandono de la carrera profesional en la que se había embarcado. Aunque la violación ocurrió hace 17 años, todavía le afecta a la hora de relacionarse o forjar nuevas amistades”, dijo también el juez.

También sentenció: “Usted se convirtió en un depredador sexual, cuyas circunstancias personales lo protegieron hasta 2023, cuando los periodistas recopilaron y publicaron acusaciones”.

Por otro lado, su esposa, Laura Brand, le ha estado acompañando durante todo el proceso del juicio y ha resaltado que todo seguirá igual pese a la condena que debe cumplir. Durante su declaración ante el juez, Laura quiso destacar el buen padre y pareja que ha sido el excomendiante desde que se casó con ella en 2017.

Sigue leyendo:

• Daddy Yankee revela por qué se alejó de la música

• Miss Universo: Fátima Bosch emite un comunicado sobre el supuesto top 5 de sus favoritas

• Shakira compite con Lady Gaga por obtener un lugar en el Salón de la Fama de los Compositores